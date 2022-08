Zvezdnik je med snemanjem filmske uspešnice razbil kar štiri mustange

Filmska uspešnica John Wick 2 se začne s prizorom, v katerem med razburljivo vožnjo po skladišču John Wick svojega priljubljenega forda mustanga letnik 1969 spremeni v čisto razbitino. Številni gledalci filma verjetno ne vedo, da je v večini prizorov za volanom dejansko filmski zvezdnik Keanu Reeves.

Foto: Planet TV

Vodja kaskaderjev Darrin Prescott je to potrdil v enem izmed intervjujev, ob tem pa igralca opisal kot enega najboljših voznikov med filmskimi igralci. Vseeno snamenje tega prizora ni bilo poceni. Reeves je uničil kar štiri dragocene mustange. "Enega smo razbili že v čisto prvem poskusu snemanja tega prizora," je povedal režiser filma Chad Stahelski.

Za vlogo se je pripravljal tri mesece

Reeves se je v pripravah na vlogo za prvi del filma John Wick štiri mesece učil borilnih veščin judo in ju-jitsu, za nadaljevanje pa je bil trening še bolj intenziven. "Štiri mesece smo trenirali in razširili število kosov različnega orožja, ki jih je uporabljal," je povedal režiser filma. Bolj so se posvetili ravnanju z orožjem, saj so imeli v mislih snemanje daljših tovrstnih prizorov.

To je pomenilo, da je moral Keanu Reeves obvladati tudi ponovno polnjenje orožja. Režiserju je namreč povedal, da mu gre na živce, če v filmih glavnim junakom nikoli ne zmanjka nabojev. "Razlog, zakaj v hollywoodskih filmih ni ponovnega polnjenja orožja, je v tem, da je to zelo težko, igralci pa so zaradi tega videti smešno," je razložil režiser.

Foto: Planet TV

Režiserjeva želja je bila, da bi Johnu Wicku v prizoru zmanjkalo streliva in bi ga moral ponovno napolniti. To je za Keanuja Reevesa pomenilo še več usposabljanja, a je bilo vredno. "Keanu zdaj zna izvesti vse vrste ponovnega polnjenja orožja, ki si jih lahko zamislite. To naredi, ne da bi se bilo treba med prizorom ustavljati. Sliši se zabavno. Sliši se preprosto, ampak to je pet mesecev treninga," je še povedal režiser in nekdanji kaskader.

Keanu Reeves je na snemanju posebno vez spletel s svojim štirinožnim soigralcem

Vrnitev v temačno preteklost je pri Johnu Wicku v prvem filmu sprožila tudi ljubezen do ljubkega kužka, ki je bil ubit med napadom na njegov dom. Tudi v drugem delu je glavnemu liku družbo delal pes, s katerim je Keanu Reeves spletel posebno vez.

Foto: Planet TV

Pitbula Burtona, ki je v filmu igral Bubbo, je redno hranil, vodil na sprehode in z njim preživljal čas, da bi bil njuno odnos na filmskem platnu videti kar se da resnično.

Burton je bil pred tem reševalni pes, vlogo v filmu pa je dobil zaradi svojih žalostnih oči. Tudi režiser Stahelski ga je opisal kot pitbula z najbolj nežno osebnostjo, ki si jo lahko predstavljate.

Akcijo John Wick 2 si boste na Planetu lahko ogledali ob 19.45. Ob 22. uri sledi akcija Ovaduh (Snitch) z Dwaynom Johnsonom in Susan Sarandon. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.