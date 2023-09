Katastrofa med snemanjem oddaje: poplave udeležencem niso prizanašale #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ravno v času snemanja oddaje Večerja za 5: Na deželi v Savinjski dolini so te kraje prizadele katastrofalne poplave. Moč narave so občutili tudi udeleženci oddaje, ki so kljub temu privolili v to, da se snemanje oddaje nadaljuje. To oddajo si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 21. uri na Planetu!

Potem ko je vesela druščina štiri večere izpeljala v veselem in brezskrbnem vzdušju, so bili zadnji dan udeleženci pod vtisom hudih poplav, ki so prizadele tudi njihovo sicer prelepo Savinjsko dolino.

Snemanje oddaje Večerja za 5: Na deželi je potekalo poleti, poplave pa so prizadele tako udeležence kot člane televizijske ekipe. Sonjina posest je v celotni potrebna obnove, v začetni sanaciji so ji morali odstraniti pod. Odplavilo ji je tudi avto. Pri Klari doma je plaz prizadel večji del njihovega posestva. Plaz je premaknil staro hišo in del hleva. Jožici je odneslo avto, njena hči pa je ostala brez hiše.

Poplave so jo zagodle tudi snemalni ekipi, saj so morali snemanje prilagoditi razmeram na terenu. Ekipa je v nekem trenutku celo ostala ujeta v Ljubnem ob Savinji. Na dan katastrofalnih poplav so bili ravno pri Sonji.

Voda je nekoliko bolj prizanesla Rokovi kmetiji in hiši Dragice, ki bo v nocojšnji oddaji pripravljala večerjo za ostale štiri udeležence. Peterica je med večerjo večkrat poudarila, da njihovo druženje ob večerji zagotovo pripomoglo k temu, da vsaj za trenutek pozabijo na skrbi, ki so jih prinesle poplave.

Kakšne posledice so narasle vode pustile na Klarini kmetiji in na Sonjini hiši, si lahko pogledate v zgornjem videu, več podrobnosti pa v nocojšnji oddaji Večerja za 5: Na deželi.

