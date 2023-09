Gostiteljico je skrbelo, da bodo imeli gostje prebavne težave #video

Sonja bo nocojšnjim gostom pri glavni jedi ponudila tudi topinambur, ki je krompirju podobna zelenjava. Navedla jo je tudi med sestavinami svojega tokratnega jedilnika, a nikomur od gostov ta ni bil preveč poznan, zato je ob večerji o tem povedala več.

"Topinambur je iz Južne Amerike in zraste do tri metre. Vmešan je tukaj notri, sicer pa je zdravilen in je zelo dober in uporaben za prebavo. Jo hitro požene, tako da ga nisem dala preveč noter, da ne bi ..." je razlagala Sonja, Dragica pa jo je prekinila in vprašala: "A da ne bi imeli teh težav?" Jožica ob tem ni mogla zadrževati smeha.

"Meni se zdi, da je bilo te priloge, da bi začela tako hitro delovati, absolutno premalo," je še komentirala Dragica. Več v zgornjem videu.

Ali so se gostje tovrstnim težavam res uspešno izognili, izveste tudi v nocojšnji oddaji.

Kulinarična dogodivščina Večerja za 5: Na deželi je v tem tednu v Savinjski dolini z okolico. Oddaja je na sporedu od ponedeljka do petka ob 21. uri. Ne zamudite!

