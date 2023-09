Po sestavine za večerjo se je odpravila kar s puško #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Lov mi predstavlja neko novo doživetje, nekaj adrenalinskega. Včasih grem na lov, da kaj dobim, včasih pa samo zato, da si spočijem glavo," je o nekoliko nenavadnem hobiju za ženske povedala Klara.

Za lov se je določila sama, jo pa je za to navdušil njen oče. Pogosto ga je spremljala na lov in zelo rada je poslušala njegove zgodbe, ko se je vračal z lova. Pri 18 letih je nekaj časa premišljevala, nato pa se je le odločila in se vpisala v lovsko družino.

"Za Klaro nisem pričakoval, da bo lovka, saj ko je bila majhna, ni kazala takšnih želja. Kaže, da se je opogumila in da jo tudi ta smer zanima," pa je o Klari in njenem hobiju povedal njen starejši brat Rok, ki ga ta teden tudi spremljamo v oddaji Večerja za 5: Na deželi. Več v zgornjem videoposnetku.

