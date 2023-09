Kolesarski boji Rogliča, Pogačarja in Mohoriča s prenosom na Planet TV #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred nami je pester kolesarski teden, tudi na Planet TV. Na naši televiziji boste v prihodnjih dneh lahko na delu spremljali vse tri najboljše slovenske kolesarje - Tadeja Pogačarja, Primoža Rogliča in Mateja Mohoriča.

Že danes (torek) ob 15. uri se na Planet 2 začnejo neposredni prenosi šestdnevne kolesarske Dirke po Hrvaški (Cro Race), na kateri bo Mohorič branil lansko skupno zmago. Tudi letos se kolesar Bahrain Victoriousa k našim južnim sosedom odpravlja z visokimi cilji.

Pogačar in Roglič pa se bosta konec tedna na italijanskih cestah sploh prvič letos spoprijela na isti dirki. Na Planet TV bomo v živo spremljali njun spopad za zmago na dveh enodnevnih klasikah.

Tadej Pogačar in Primož Roglič bosta letošnjo sezono končala na zadnjem spomeniku, na Dirki po Lombardiji, ki je na sporedu v soboto, 7. oktobra. Za ogrevanje se bosta pomerila že to sobota na Dirki po Emiliji (prenos na Planetu od 15. ure dalje). Ta se konča nad Bologno, kjer je Roglič zmagal že dvakrat, Pogačar pa je bil lani drugi. Nazadnje sta Rog in Pog drug proti drugemu dirkala pred 15 meseci, na lanskem Touru.

Dvakratni zmagovalec Toura in trikratni zmagovalec Vuelte se bosta v tednu dni pomerila trikrat. Pred Lombardijo bosta oba nastopila tudi na Dirki po treh dolinah Vareseja. To dirko bomo na Planet 2 prenašali v torek, 3. oktobra, ob 15. uri.

Od jutri do nedelje bodo kolesarsko obarvane tudi hrvaške ceste. Osmi Cro Race oziroma Dirka po Hrvaški bo letos potekala tudi na jadranskih otokih. V ekipi Brahrain Victorious bo nastopil še en Slovenec Matevž Govekar, med 18 ekipami pa se bodo dokazovale tudi tri slovenske.

Prenos 1. etape Dirke po Hrvaški od Primoštena do Sinja lahko spremljate danes od 15. ure na Planet 2. Dirko bosta komentirala Damjan Medica in Robert Jenko.

