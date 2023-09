Vremenarka razkrila, katera malenkost jo lahko spravi ob živce #video

Voditelj Klemen Bučan je v oddaji Kolo sreče simpatično Ajdo Mlakar vprašal tudi o nekoliko smešnem tiku, kot sta se oba strinjala, da bi se temu lahko reklo. Planetovo vremenarko namreč močno zmoti, če pri nekom opazi, da mu iz obleke visi etiketa.

"Če bi mi etiketa gledala iz suknjiča, bi pa znorela?" jo je vprašal voditelj.

"Ne bi znorela, bi te pa prijazno prosila, ali ti jo lahko mogoče zaviham nazaj navznoter. Vem, da je smešno, ampak sploh recimo, ko stojim v kakšni vrsti, dolgi vrsti v kakšni trgovini, jaz sem vendarle še tista generacija, ki ni ves čas na telefonu, še gledam malo okrog sebe in potem se mi zgodi, da opazim takšne male detajle, ki mi poženejo kri po žilah. Takrat me začnejo prsti srbeti in se moram prav zadržati, da človeka spredaj ne 'ruknem' in poprosim, ali lahko to popravim," je razložila in priznala, da je to tudi že storila, ter se obenem v šali opravičila vsem, ki jih to morda še čaka. Več v zgornjem videu.

Kolo sreče je na sporedu od ponedeljka do srede ob 20. uri. Nocoj bo z nami nekdanja biatlonka Tadeja Brankovič.

