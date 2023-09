Tega večina o simpatični vremenarki ne ve #video

"Ajda, zate verjamem, da večina ne ve, da si nekaj časa plesala balet," je v oddaji Kolo sreče pogovor začel voditelj Klemen Bučan. Simpatična Ajda je potrdila, da je to res. "Kar deset let. Zanimivo pa je tudi to, da je po baletu sledilo še igranje rokometa. To se mi zdi še bolj tako ... mogoče malo kontradiktorna stvar."

Voditelja je nato zanimalo, če je kaj baletnih veščin prenesla tudi v ta nekoliko bolj čvrst šport z žogo. "Na začetku so me res zbadali, da sem kot Bambi, ker sem imela malo bolj specifičen tek. Na koncu se je izkazalo, da je to zelo dobra taktika, ker te nasprotnik mogoče malo podcenjuje, potem pa lahko ti pokažeš zobe takrat, ko vsi najmanj pričakujejo," je razložila Ajda, ki jo lahko ujamete tudi v oddaji Jutro na Planetu in v informativni oddaji Planet 18. Več v zgornjem videu.

Kako dobro se je Ajda Mlakar odrezala v Kolesu sreče, pa lahko preverite nocoj ob 20. uri na Planetu!

Kolo sreče je na sporedu od ponedeljka do srede ob 20. uri. V tem tednu bodo z nami Planetova vremenarka Ajda Mlakar, nekdanja biatlonka Tadeja Brankovič in vsestranski Tomaž Mihelič.

