Le nekaj ljudem na svetu je uspelo to, kar je pevki Alyi #video

"Bolj malo jih poznam, ki so imeli koncert kar v zraku," je pogovor začel voditelj Klemen Bučan in pevko Alyo prosil, naj pove, kako je bilo to videti.

"To je bilo zelo noro doživetje. Iskali smo namreč ideje, kako bi moj album predstavili na malo drugačen način. In potem je padla ideja, da bi imeli koncert v zraku, se pravi na potniškem letalu med poletom, in da bi povabili vse medije in goste na ta koncert. To smo izpeljali v Zagrebu in bilo je res fantastično. Moj gost je bil tudi Masimo Savić, žal pokojni. In bilo je res fenomenalno. Baje nas je samo nekaj na svetu, ki smo to naredili. V bistvu smo potniško letalo vzeli iz prometa za en dan in tudi dva pilota," je o tem povedala Alya, ki je nato razkrila še, da se je pred tem koncertom zelo bala letenja.

"Potem se je vse skupaj spremenilo. Zdaj pa prav rada letim," je dejala. Ni je odvrnilo niti to, da so med koncertom doživeli manjšo turbulenco, saj je vse skupaj zelo dobro prenesla. Več v zgornjem videu.

