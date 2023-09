To je končni znesek, ki ga je Planet TV zbral za prizadete v poplavah

Svojo akcijo zbiranja denarnih sredstev za prizadete v avgustovskih poplavah je pripravil tudi Planet TV, ki je denar v sodelovanju s Slovensko karitas zbiral v posebnih dobrodelnih oddajah Milijonarja in dobrodelno dražbo rumene majice s kolesarske Dirke po Franciji, ki jo je podpisal letošnji zmagovalec Jonas Vingegaard, ter s pomočjo gledalcev, ki so lahko prispevali prek SMS-sporočil, s klici v klicni center in nakazili prek QR-kode. Skupni zbrani znesek Planetove dobrodelne akcije sta voditelja Suzana Kozel in Igor Krmelj razkrila v oddaji Jutro na Planetu.