Že štiri leta brez novih tetovaž tudi zaradi tega plemenitega razloga #foto

Voditelj Klemen Bučan je pred časom v oddaji Kolo sreče pokazal svojo tetovažo, na kateri so trije junaki stripov legendarnega Mikija Mustra. To pa ni njegova edina tetovaža, zato nam je Klemen v pogovoru zaupal več o svojih tetovažah in razkril, da se zadnjih nekaj let ni tetoviral tudi zato, ker je postal krvodajalec.

Voditelj oddaje Klemen Bučan nam je zaupal, da ima kar osem tetovaž. "Prva je bila mehiška lobanja na levi roki, posvečena članoma družine, ki ju ni več med nami. Potem sem želel na svojem telesu ovekovečiti stvari, ki jih v življenju rad počnem, zato imam tetovažo treh ptičkov. Skejtanje, glasba in mikrofon."

Klemen Bučan je v oddaji pokazal svojo tetovažo, ker se je vprašanje v Kolesu sreče nanašalo na risane junake Mikija Mustra. Foto: Planet TV

Njegova naslednja tetovaža je bil motiv njegovih treh najljubših junakov iz otroštva. "Za nekatere je bila to Miki Miška, jaz pa sem imel raje Zvitorepca, Trdonjo in Lakotnika, junake Mikija Mustra, katerih prigode znam še danes na pamet. Neštetokrat sem prebral vse stripe. Vsak od njih izraža tudi eno posebno vrlino, Lakotnik je močan volk, Trdonja pametna želva, Zvitorepec pa je zvit in šarmerski lisjak," je razložil Klemen, ki pravi, da je tetovaža posebna tudi zato, ker jo je naredil tetovator, ki je včasih risal stripe.

"Mislim, da je delal celo z Mustrom, tako da se je te tetovaže res lotil s srcem in šel v detajle. Recimo črte so različno debele, kot bi jih risal s čopičem. Tako je kopiral Mikijev stil in končni izdelek je res izjemen."

Klemnova tetovaža z Mustrovimi risanimi junaki Foto: Planet TV

Tetovažo je opazila tudi Ana Petrič, direktorica doma starejših v Notranjih Goricah, in Klemnu predstavila Mikija Mustra, ki je takrat bival pri njih. "Res mi je bilo v čast, da sem ga lahko spoznal in eno uro poslušal njegove življenjske zgodbe, ki jih je z največjim veseljem pripovedoval."

Zdaj je Klemen že štiri leta brez novih tetovaž, tudi zato, ker je postal krvodajalec. "Približno dvakrat na leto dam kri, in če se tetoviraš, potem za pol leta to odpade. Zdaj moram, ker si želim še eno tetovažo, dobro izračunati, kdaj darovati kri, da grem lahko takoj naslednji dan k tetovatorju," nam je še povedal v smehu.

