Nekdanja biatlonka je to šalo hitro obžalovala #video

V oddaji, ki bo na sporedu nocoj ob 20. uri, je beseda tekla tudi o dvojčkih, zato se je naša nekdanja biatlonka spomnila zabavne prigode s Pokljuke. "Enkrat sem bila na Pokljuki. Šla sem s treninga in me nek gospod ustavi na poti do avtomobila in se mi res ni ljubilo pogovarjati." Gospod jo je vseeno vprašal, ali je Tadeja.

"Ne, nisem Tadeja," je bil njen odgovor, ampak gospod je vseeno vztrajal pri vprašanju, zato mu je rekla, da ni Tadeja, ampak njena sestra dvojčica.

Foto: Planet TV

Gospod ji je verjel, zato je samozavestno dejal: "Saj sem jaz vedel, da ima ona večjo zadnjico!" S to anekdoto je Tadeja nasmejala vse v studiu. Več v zgornjem videoposnetku.

