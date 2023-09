V oddaji je spregovorila tudi o svoji najtežji življenjski preizkušnji #video

"Verjetno to ni olimpijada, kakršno si predstavljamo, glede na to, da si bila na štirih, ki so bile verjetno vsaka posebej težke. Najtežja je bila verjetno peta?" jo je vprašal voditelj Klemen Bučan.

"Res je. Te štiri so bile priprava na to peto. Ko sem končala kariero, nisem bila navdušena nad tem, da nisem osvojila prvega mesta v svetovnem pokalu oziroma nisem posegla po medalji na olimpijadi ali svetovnem prvenstvu. Bil je tak grenek priokus. Po tej peti olimpijadi vem, zakaj me je življenje na to pripravilo. Nagrada pete olimpijade je življenje in zato zlate medalje v materialnem smislu ne potrebujem, saj živim življenje."

"Ker si preživela to težko preizkušnjo, se pravi bolezen," je za gledalce pojasnil voditelj, Tadeja pa je še povedala, da je imela diagnozo raka. "Šla sem čez to. Seveda je bila zahtevna, brez tistih štirih prej, brez tiste vztrajnosti, o kateri smo prej govorili, in potrpežljivosti bi tudi to težko. Ampak danes sem tukaj, živim svoje življenje naprej in mi je dobro." Več v zgornjem videu.

Kolo sreče je na sporedu od ponedeljka do srede ob 20. uri.

