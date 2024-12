Voditeljici Nataši Naneva in njenemu partnerju grozi zaporna kazen

Televizijski voditeljici Nataši Naneva in njenemu partnerju Branku Djokoviću grozijo do tri leta zaporne kazni. Med pandemijo covida-19 naj bi namreč skupaj ponarejala potrdila PCT, poročajo Slovenske novice.

Nataša Naneva, sovoditeljica kviza Kolo sreče na Planet TV, manekenka in inštruktorica zumbe, in njen partner sta osumljena kaznivega dejanja. Kot poroča omenjeni portal, naj bi med pandemijo covida-19 ponarejala potrdila o prebolelosti, cepljenosti ali testiranju (PCT).

Na sojenje nista prišla

Zaradi suma kaznivega dejanja bi se morala v petek udeležiti sojenja na koprskem okrajnem sodišču, a nobeden od njiju ni prišel. Razlog naj bi bil, da nimata zagovornika. Sodno pošto so sicer vročili le Djokoviću, ki svojega izostanka na sodišču ni opravičil, zato naroka niso mogli izvršiti, je pojasnila okrajna sodnica Tanja Smiljanič. Obema grozijo tri leta zaporne kazni.

Nataša Naneva in Branko Djoković sta v zvezi že nekaj let, voditeljica mu pomaga tudi pri vodenju njegove trgovine Krajček v Kranju, kjer ponujajo domačo hrano in izdelke.

Preberite tudi: