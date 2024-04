Televizijska voditeljica in manekenka Nataša Naneva se je ta konec tedna, ki je postregel z izjemno visokimi temperaturami, ohladila v reki Savi. Po kolesarskem vzponu na Sveti Jakob sta s partnerjem skočila v osvežilno Savo.

"Kakšen dan! Po kolesarskem Jakobu, skok v zelo osvežilno Savo. In ne, mene mrzla voda sicer ne privlači ... Še. Ampak pri današnjih temperaturah je teh 11,3 stopinje Celzija Save zelo prijalo," je pod vrsto fotografij, ki jih je delila s svojimi sledilci na Instagramu, zapisala Naneva.

Kot je pojasnila, se je skoku v vodo sprva upirala, kasneje pa se skopala kar trikrat.

Partnerju pomaga pri vodenju trgovine

Pred osvežitvijo v hladni Savi se je Nataša Naneva s partnerjem odpravila na kolesarski vzpon na Sveti Jakob, eno najpriljubljenejših pohodniških in kolesarskih točk v okolici Ljubljane.

S partnerjem Brankom Djokovićem je v zvezi že nekaj let, pomaga mu tudi pri vodenju trgovine Krajček v Kranju, kjer ponujajo domačo hrano in izdelke.

Nanevo sicer poznamo kot sovoditeljico kviza Kolo sreče, manekenko in inštruktorico zumbe.

Nataša Naneva se je leta 2023 potegovala za naziv najbolj fatalne ženske leta. Foto: Mediaspeed

Nedeljske temperature so ponekod dosegle 30 stopinj Celzija. Kot so sporočili z agencije za okolje (Arso), gre za najzgodnejšo tridesetico v zgodovini merjenj v Sloveniji. Največ, 30 stopinj Celzija, so izmerili v Osilnici, v Trbovljah pa 29,8 stopinje Celzija.

