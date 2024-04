Agencija RS za okolje (Arso) je danes na merilni postaji v Osilnici izmerila 30 stopinj Celzija. "To je najzgodnejša tridesetica v zgodovini merjenj v Sloveniji," so na omrežju X zapisali v Arsu.

V Osilnici so popoldan po navedbah Arsa namerili 30 stopinj Celzija, v Trbovljah pa 29,8 stopinje Celzija. Do sedaj so v državi 30 stopinj Celzija najbolj zgodaj izmerili 23. aprila 2018, dodaja portal 24ur.

Najzgodnejša tridesetica



Izmerili smo prvo tridesetico v letošnjem koledarskem letu.



30,0 °C je bilo doseženih v Osilnici.



Danes smo izmerili še nekaj drugih aprilskih rekordov, o katerih bomo poročali v naslednjih objavah.#temperatura #pomlad pic.twitter.com/XOIw4ZmMB4 — ARSO vreme (@meteoSI) April 7, 2024

Meteorolog Arsa Jure Cedilnik je za portal N1 povedal, da je pod vplivom toplega zraka najvišje temperature mogoče pričakovati na višje ležečih meteoroloških postajah, kot so Kredarica, Logarska dolina in Vogel, temperaturni rekordi pa bi lahko padli tudi po nižinah, predvsem na vzhodu in jugovzhodu.

Na Kredarici so danes izmerili 11,5 stopinje. Najvišja do sedaj izmerjena temperatura na Kredarici v prvi polovici aprila je bila leta 2012 pri 10,1 stopinje Celzija. V Logarski dolini so danes temperature dosegle 26,8 stopinje, prejšnji rekord je bil 25,6 stopinje, je povedal za N1.

Dobro jutro, danes in jutri bo pretežno jasno in zelo toplo. pic.twitter.com/o5bZMg1GEz — ARSO vreme (@meteoSI) April 7, 2024

Vreme: Ponoči pretežno jasno

Ponoči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12 stopinj Cezija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo večinoma sončno. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija.

Obeti

V torek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Pihal bo jugozahodnik. Še bo zelo toplo. V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter.