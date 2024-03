Igor Kadunc: Vida Petrovčič se ni upokojila, razglasili so jo za tehnološki višek

Potem ko smo včeraj poročali, da se je po več kot 40 letih novinarskega dela upokojila znana novinarka in televizijska voditeljica Vida Petrovčič, se je zdaj oglasil nekdanji generalni direktor RTV Slovenija in odhajajoči direktor STA Igor Kadunc, ki je v svojem zapisu pojasnil, kako se je upokojila nekdanja znana novinarka TV Slovenija in kako še preostalih 17 zaposlenih na RTV.

"Ne, ne morem iz svoje kože. Takoj zjutraj prebral, da odhaja Vida Petrovčič v 'pokoj'. Kar pač ni res! Ona je ena izmed 19 zaposlenih na RTV, ki jih je uprava z njihovim soglasjem razglasila za tehnološki višek in jim dodelila namesto treh kar deset plač. To je resnica. Ali njihovega delovnega mesta RTV ne potrebuje več, ali zanje niso mogli najti drugega delovnega mesta znotraj celotne RTV," je na svojem profilu na Facebooku zapisal nekdanji generalni direktor RTV Slovenija in odhajajoči direktor STA Igor Kadunc.

Dodal je, da bi se tem vprašanjem morala ukvarjati svet in tudi policija, ker gre po njegovem mnenju za očitno zapravljanje javnega denarja. Sedeminšestdesetletna Vida Petrovčič naj bi sicer že izpolnjevala pogoj za 40 let delovne dobe in bi se tako morala redno upokojiti, poroča Reporter.

"Ne smemo obsojati tistih, ki so darilo sprejeli! Obsojati moramo tiste, ki so ponujali in dajali!" je ogorčeno zapisal Kadunc. Foto: STA ,

Ob zapisu je objavil tudi seznam vseh 17 drugih zaposlenih na RTV Slovenija, ki so se znašli v podobnem položaju kot Petrovčičeva. "Če pa kje manjka 400 ali morda celo 500 tisoč evrov za program, recimo na Valu 202 ali Arsu, pa povprašajte upravo, zakaj je kar tako podarjala avtomobile," je še zapisal Kadunc.

"Da se popolnoma razumemo. Ne smemo obsojati tistih, ki so darilo sprejeli! Obsojati moramo tiste, ki so ponujali in dajali!" je dodal Kadunc in bil pri tem kritičen do uprave javnega zavoda.