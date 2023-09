Znana Slovenca razkrila, kako sta se spoznala #video

Klemen se je najprej pogovarjal s tekmovalko Zojo, ki je omenila, da je bila pred leti razglašena za top najstnico, nato pa je vprašal še svojo sovoditeljico, če se lahko pohvali s kakšnim podobnim nazivom.

"Če se lahko pohvalim, sem bila druga spremljevalka in mis fotogeničnosti na Miss Universe leta 2011. Ali veš, kdo me je po tekmovanju prvi poklical in povabil v agencijo?" je Nataša pozvala Klemna, naj poskusi uganiti. Nato je razkrila, da je bil to ravno Tomaž Mihelič, ki dela tudi kot modni agent.

Foto: Planet TV

"Takrat sem bil kar malo slabe volje, da ona ni zmagala, ker je, poglejte, kakšna fatalka. To je ženska, ki bi si jo vsak želel imeti v svojem prijateljskem krogu. In danes je oblečena v mojo najljubšo barvo. To je takšna duhovniška barva, in če bi bile take duhovnice, bi bil jaz vsak dan v cerkvi," se je pošalil tokratni VIP-tekmovalec Tomaž Mihelič in nasmejal vse prisotne. Več v zgornjem videu.

Kolo sreče je na sporedu od ponedeljka do srede ob 20. uri. Nocoj bo z nami vedno zabaven Tomaž Mihelič - Marlenna.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.