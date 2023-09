Tako je videti, ko za traktor sede mlado dekle #video

Damjana živi na kmetiji, na kateri imajo kar 280 glav živine, ukvarjajo se tudi s poljedelstvom. Obdelujejo 110 hektarjev njivskih in travnatih površin, imajo pa tudi manjši vinograd. Ker je treba na taki kmetiji poprijeti za vsako delo, se je že v mladih letih naučila voziti traktor.

"Nekako se za kmetijo spodobi, da vsi vozimo traktor. Prvič sem ga peljala v osnovni šoli, potem pa sem pri osemnajstih letih opravila tudi izpit za traktor," je razložila Damjana, ki gostom nocoj obljublja tradicionalno kulinariko s pridihom modernega. Več v zgornjem videu.

Damjana trenutno opravlja magisterij iz kmetijstva, zelo zanimiva pa je bila njena tema za diplomsko nalogo. Preučevala je namreč vpliv ritma na mlečnost in sestavo mleka krav molznic. Pri tem so živali molznice izpostavili klasični in rock glasbi, vmes pa je bilo obdobje brez glasbe. Kakšne so bile njene končne ugotovitve, izveste v nocojšnji oddaji Večerja za 5: Na deželi.

Kulinarična dogodivščina Večerja za 5: Na deželi je ta teden na Destrniku in v okolici. Oddaja je na sporedu od ponedeljka do petka ob 21. uri. Ne zamudite!

