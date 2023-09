Vedeževalec Blaž iskreno: Včasih mi ustreza, da ni toliko klicev #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nocojšnji oddaji Kolo sreče, ki bo na sporedu ob 20. uri na Planetu, bo med tekmovalci tudi Blaž Knez, večini bolje poznan kot vedeževalec Blaž. V oddaji bo spregovoril tudi o vedeževanju in svojem glasbenem ustvarjanju.

Voditelj Kolesa sreče Klemen Bučan je vedeževalca Blaža vprašal tudi o glasbeni karieri. Njegova največja glasbena uspešnica je Mrcina, ki jo prepeva skupaj z Damjanom Murkom. Blaž je razkril, da zdaj snema hrvaško različico te pesmi v novem duetu, v pripravi pa je še ena skladba.

Klemen ga je nato vprašal še o vedeževanju in o tem, ali tudi sebi kdaj pogleda v karte. "Sam sebi ne moreš gledati. Včasih sem veliko gledal in sem imel veliko nesreče. Ni dobro. Tudi ljudem pravim, da ni dobro neprestano klicati vedeževalcev. Včasih je treba bolj zaupati vase in včasih mi ustreza, da ni toliko klicev," je bil iskren vedeževalec Blaž.

Na začetku oddaje je vedeževalec Blaž napovedal, da bo v Kolesu sreče zmagal. Ali se bo njegova napoved uresničila, izveste že v nocojšnji oddaji.

Kolo sreče je na sporedu od ponedeljka do srede ob 20. uri. Nocoj bo z nami vedeževalec Blaž. Ne zamudite!

