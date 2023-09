Igralka razkrila pikantno zgodbo: končalo se je z zlomljeno hotelsko posteljo #video

V nocojšnji oddaji Kolo sreče, ki bo na sporedu ob 20. uri, se bo vrtenju kolesa sreče in ugibanju gesel preizkusila tudi priljubljena igralka Maja Martina Merljak, ki bo razkrila pikantno prigodo, ki vključuje knjigo Petdeset odtenkov sive in posteljo v hotelu v Beogradu.

"Maja, tebe bom zdaj razkrinkal pred vso Slovenijo," je pogovor v Kolesu sreče začel voditelj Klemen Bučan in povedal, da priljubljena igralka rada gleda solzave filme. "Joj, da," je bil njen prvi odgovor.

V pogovor se je nato vključila še Nataša in razkrila, kaj je eden od možnih razlogov za to. "Klemen, po solzavih filmih, če jih gledaš s pravo osebo, sledi akcija," je dejala in nasmejala vse v studiu. Z njo se je strinjala tudi Maja Martina, ki pa je dodala, da tovrstne filme vseeno po navadi gleda sama, saj njenemu izbrancu niso najbolj všeč.

Nato je razkrila pikantno prigodo o tem, kako sta se z možem odpravila v Beograd. "Na bencinski v Sloveniji mi je kupil knjigo Petdeset odtenkov sive in sem jaz samo prebrala to knjigo na poti do Beograda in sva potem v Beogradu v hotelu zlomila posteljo." Več v zgornjem videoposnetku in v nocojšnji oddaji Kolo sreče.

Kolo sreče je na sporedu od ponedeljka do srede ob 20. uri. Nocoj bo z nami igralka Maja Martina Merljak.

