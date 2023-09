Udeleženca šova so premagale solze! Kaj se je zgodilo? #video

Kot zadnji v tem tednu bo svoje kuharske sposobnosti na ogled postavil 70-letni upokojenec Dušan, ki je v širši okolici znan kot odličen kuhar na prostem. Do zdaj je največ točk zbrala 27-letna Damjana in že nocoj bo jasno, ali jo je Dušan s svojim trihodnim menijem presegel.

Nocojšnja večerja pa bo tudi zelo čustvena in Dušan ne bo mogel zadrževati solz. Tudi preostalim dekletom se bo ob tem naredil cmok v grlu. Kaj je bil razlog?

Foto: Planet TV

Dušanu se je milo storilo ob poslušanju glasbenega presenečenja, ki ga je pripravil svojim gostjam. Zakaj mu po licu tečejo solze, ga je vprašala najmlajša Manca. "Uživam v glasbi, posebej v takšni domači," je povedal in dodal, da gre za solze sreče.

Manco je še zanimalo, ali ga to spominja na mladost. "Točno tako. Kje so ta leta, kam so zbežala? Tako pač je, tako je življenje. Prehitro mine," je odgovoril in ob teh besedah so se še preostalim članicam omizja v očeh nabrale solze. Več v zgornjem videoposnetku in v nocojšnji oddaji Večerja za 5: Na deželi.

Kulinarična dogodivščina Večerja za 5: Na deželi je ta teden na Destrniku in v okolici. Oddaja je na sporedu od ponedeljka do petka ob 21. uri. Ne zamudite!

