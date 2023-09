To diagnozo ima udeleženka šova Večerja za 5: Na deželi #video

Poleg tega, da 15-letnica opravi veliko dela na kmetiji in rada kuha, je ena od njenih strasti poleg jahanja konj risanje. "Že od malega sem risala veliko raje kot pisala. Ker sem pač dislektik. Učitelji so me spodbujali in tudi starši. Zdaj se s tem tudi malo ukvarjam kot hobi," je razložila in dodala, da je njen vzornik da Vinci.

Nato je povedala več o tem, s kakšnimi težavami se spoprijema zaradi disleksije. "Že od malega imam disleksijo. To pomeni, da razmišljaš z drugim delom možganov. Ponavadi imam težave, da se težko začnem učiti in težko koncentriram. Težko tudi berem, ker se mi zatika velikokrat, ko moram brati na glas. Ko si na tiho preberem, nimam teh težav." Več v zgornjem videu.

S čim bo goste razvajala 15-letnica, ki ima v kuhinji že kar nekaj kilometrine, lahko preverite v nocojšnji oddaji Večerja za 5: Na deželi.

Kulinarična dogodivščina Večerja za 5: Na deželi je ta teden na Destrniku in v okolici. Oddaja je na sporedu od ponedeljka do petka ob 21. uri. Ne zamudite!

