Ste že slišali za kavo, obrnjeno na glavo?

Nocoj ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali tretjo epizodo oddaje Galileo, ki se na poljuden in zabaven način loteva raziskovanja raznolikih in zahtevnih tem. Poglejte, katere zanimivosti nam bo nocoj predstavil voditelj Igor Krmelj.

Brez kave si mnogi težko predstavljajo vsakodnevno življenje in tako se bomo v prvi temi odpravili v Indonezijo, eno vodilnih svetovnih proizvajalk kave. Tokrat ne bomo spoznavali običajnih vrst kave, ampak si bomo ogledali nekaj najbolj nenavadnih kavnih napitkov: na primer kavo, obrnjeno na glavo!

Foto: Planet TV

Kdor v Indoneziji naroči kavo, mu lahko ponudijo najbolj odštekane kavne stvaritve. V oddaji Galileo boste lahko videli štiri najbolj čudne kave te raznolike otoške države.

V oddaji bomo govorili o še eni stvari, ki kroji naš vsakdan: baterije. Italijansko zagonsko podjetje je morda našlo rešitev za pomanjkanje shranjevanja električne energije.

Izdelali so posebno baterijo iz jekla in ogljikovega dioksida. Baterija je cenovno ugodna, uporabna je lahko povsod in predvsem – preprosta je za množično izdelavo. V oddaji bomo obiskali ekipo izumiteljev.

Foto: Planet TV

Govorili bomo tudi o konoplji oziroma marihuani. Celotna industrija – od kanabisa za medicinsko uporabo do gumijastih bombonov s THC – je v tem trenutku ocenjena na debelih 13 milijard evrov, uporaba teh izdelkov v ZDA pa še vedno hitro raste.

Foto: Planet TV

Pogledali bomo, kako prodaja in uporaba te zelene substance potekata v Kaliforniji, kjer je konoplja legalizirana vse od leta 2016.

Galileo z voditeljem Igorjem Krmeljem je na sporedu vsak ČETRTEK ob 20. uri na Planetu.

