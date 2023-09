Poglejte, kam vas nocoj odpelje Galileo

Nocoj ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali drugo epizodo oddaje Galileo, ki se na poljuden in zabaven način loteva raziskovanja raznolikih in zahtevnih tem. Poglejte, kam nas bo nocoj popeljal voditelj Igor Krmelj.

Z Galileom se bomo nocoj podali v Cape Town. Mesto, ki vsako leto privabi približno osem milijonov turistov s svojimi spektakularnimi znamenitostmi. Na štirih povsem različnih ulicah se bomo srečali z ljudmi, ki so nam pokazali pravi obraz Cape Towna. Videli bomo nepozabne panorame in doživeli, kako nevarne in mračne so lahko njegove ulice.

Galileo vas bo popeljal tudi na svetovno turnejo, ki bi jo lahko poimenovali "80 prigrizkov okoli sveta". Doživeli bomo marsikaj, od lepega, dobrega, pa celo čudnega. Od domače hrane na južnem Tihem oceanu in na otoku Fidži do skritih kotičkov cenejših dobrot v Benetkah.

Samo lani je najslavnejše mesto na vodi obiskalo slabih devet milijonov ljudi iz celega sveta. A množice turistov svoje užitke ob beneških kanalih pošteno plačajo. Spoznali pa smo mlado Benečanko, ki nam je pokazala, kje in kako lahko uživamo v Benetkah za precej manj denarja.

Več vam razkrijemo nocoj ob 20. uri na Planetu.

Galileo z voditeljem Igorjem Krmeljem je na sporedu vsak ČETRTEK ob 20. uri na Planetu.

