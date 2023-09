Udeleženka šova razkrila svojo težko življenjsko zgodbo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Petdesetletna Marjeta prihaja iz Gorjuše in je mati treh otrok in tudi že babica. Večino časa je zaposlena z delom na kmetiji, kjer ima tudi kar nekaj živali. Čeprav je vedno nasmejana in dobre volje, je njeno življenje vse prej kot enostavno.

"Skrbim za moža, ker je pred 16 leti zbolel za multiplo sklerozo, ki je zelo hitro napredovala, in je zdaj popolnoma nepokreten. Vsi trije otroci zelo pomagajo na kmetiji, ker sama vsega tega ne bi zmogla. To, da sem babica, je moj nov zagon v življenju, je velik smisel življenja, veš, zakaj delaš. Dodatno veselje na splošno," je vidno ganjena povedala Marjeta, ki ji je družina zelo pomembna.

Razkrila je tudi, kaj so ji otroci ob 40. rojstnem dnevu napisali v pismu, ki so ga na rojstnodnevni zabavi tudi prebrali. "Mami, ti nisi samo mami, ampak si tudi bager. Ker porivam vse naprej."

Čeprav jo je življenje peljalo čez težke preizkušnje, Marjeta predaje ne pozna. "Sem borka v življenju in sem premagala že marsikatero stvar." Njen moto je: "Skoči v vodo in plavaj." Več v zgornjem videu.

