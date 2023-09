Dekleta so se hitro sprostila: Kaj če je samski? #video

V novi oddaji Večerja za 5: Na deželi bomo spremljali pet posameznikov, ki se med seboj še ne poznajo, vsak od njih pa bo en večer veselo druščino gostil na svojem domu. Konec vsakega večera bodo gostje gostitelja tudi ocenili in konec tedna bomo izvedeli, kdo od peterice se je najbolj izkazal in pripravil najboljšo kulinarično dogodivščino.

V prvi oddaji, ki bo na sporedu nocoj, bo prvi mizo za pet pogrnil Luka. In medtem ko je Luka pripravljal vse potrebno za nepozaben večer, so se preostala štiri dekleta lahko bolje spoznala med prevozom do Lukovega doma in ugibala, kdo je peti član omizja. Strinjala so se, da bi bilo dobro, če bi bil moški. "Da ne bomo same ženske," so rekle v en glas.

"Kaj če bi bil samski? Kakšnega starega res ne bi imela. Starega imamo doma. No, ne vse," je dejala 63-letna upokojenka Ani in s tem mislila predvsem na 20-letno Mašo, ki je sedela poleg nje. Nato je dodala: "Ampak prakse imajo pa več tastari."

"Ah, tamladi se pa prej obrnejo," se z njo ni strinjala 51-letna Lena. Več v zgornjem videu.

Kako se bo odvila prva večerja v novi oddaji Večerja za 5: Na deželi, si lahko ogledate že nocoj na Planetu.

Kulinarična pustolovščina Večerja za 5: Na deželi bo mizo za pet prvič pogrnila nocoj ob 21. uri.

