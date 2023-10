Zdaj 36-letni Primorec je športno pot podaljšal, potem ko je leta 2022 presenetljivo po samostojnem napadu postal državni prvak na cestni dirki v Mariboru. To je bila ena od njegovih dveh zmag v poklicni karieri. Edino preostalo je dosegel leta 2010 na veliki nagradi Camaioreja v Italiji.

Svojo poklicno kariero je Koren na najvišji ravni začel leta 2005 pri Savi, pet let kasneje pa se je podal v tujino, kjer je vrsto let nosil dres Liquigasa oziroma kasneje Cannondala. Pri Bahrain Meridi je bil v letih 2018 in 2019 oziroma do maja 2019, ko je bil suspendiran zaradi dopinških kršitev. Po suspenzu se je vrnil v domovino in dve sezoni kolesaril še za Adrio Mobil.

Zvest pomočnik

Koren je vselej veljal za zvestega pomočnika, nastopil pa je na desetih tritedenskih dirkah. Osemkrat je bil na startu dirke po Italiji, dvakrat pa je nastopil na Touru.

Sedemkrat je nastopil na svetovnem prvenstvu. Foto: Vid Ponikvar

Skupaj je zbral 24 nastopov na največjih enodnevnih dirkah (spomenikih), največ na Pariz-Roubaixu, in sicer devetkrat. Sedemkrat je nastopil na svetovnem prvenstvu, nazadnje letos v Glasgowu, ko je šestič odstopil.

Zadnjo dirko v karieri je odpeljal ta teden po Hrvaški in v skupnem seštevku zasedel 78. mesto ter kot pomočnik pomagal Galu Glivarju do skupno petega mesta.

Najvišje je letos na dirkah Mednarodne kolesarske zveze posegel na veliki nagradi Gorenjske, ko je bil 40. Na državnem prvenstvu je bil na cestni dirki 13.