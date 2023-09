Dvakratna sprinterska svetovna prvakinja končala kariero

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Kot športnik vedno veš, da bo ta dan nekoč prišel, da bo tvoja kariera nekoč trenutek v času. Le zbirka spominov in, upajmo, medalj," je še zapisala Schippers.

Svojo prvo večjo mednarodno medaljo je kot sedmerobojka osvojila z bronom na svetovnem prvenstvu leta 2013. Nato se je povsem preusmerila v sprint in tam dosegla največje uspehe z dvema naslovoma svetovne prvakinje na 200 metrov (2015 in 2017), na tej razdalji pa je na olimpijskih igrah v Rio de Janeiru leta 2014 osvojila olimpijsko srebro. V zbirki ima tudi srebro (2015) in bron (2017) na SP v teku na 100 metrov, štirikrat pa je postala tudi evropska prvakinja.

Na poletnih igrah v Tokiu 2021 je Schippers nastopila le v teku na 200 metrov, a je izpadla v polfinalu. Pred tem se je dolgo ubadala s poškodbami in ni več zmogla dosegati svoje nekdanje vrhunske ravni.

Preberite še: