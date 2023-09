Svetovni rekorder v maratonu še ni rekel zadnje

Kipchoge, ki velja za enega najboljših maratoncev na svetu, Pariz opisuje tudi kot kraj svoje najpomembnejše zmage doslej.

Na svetovnem prvenstvu leta 2003 je v teku na 5000 metrov premagal Hichama El Guerrouja. Dvakratni olimpijski prvak vidi nemško prestolnico kot idealno traso za maraton: "Tudi zaradi teh velikih ljudi ob strani. In potem je organizacija odlična, trasa je ravninska. Predvsem pa je pomembno to, da je Berlin športna metropola. To je vse to, zaradi česar je maraton tukaj tako hiter," je dejal Kipchoge, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Šport me bo spremljal še naprej"

Kipchoge želi po koncu kariere promovirati tek: "Šport me bo spremljal še naprej. Mlade želim spodbuditi k športu, teku. Želim teči po vsem svetu, želim združiti ljudi s tekaškim športom."

Dvanajstega oktobra 2019 je na Dunaju pretekel maratonsko razdaljo na posebej zanj izpeljani preizkušnji Ineos 1:59 Challenge in dosegel čas 1:59:40,2 ter tako postal prvi človek v zabeleženi zgodovini, ki je za maratonsko razdaljo potreboval manj kot dve uri. Tek sicer ni štel za nov rekord v maratonu, ker niso bila upoštevana osnovna tekmovalna pravila, prav tako ni šlo za odprto tekmovanje, namenjeno vsem tekačem.