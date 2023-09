Konec je "neverjetne kariere"

Svojo zadnjo preizkušnjo je končal s časom ene ure, treh minut in 28 sekund. V moški konkurenci je v Newcastlu slavil Etiopijec Tamirat Tola, ki je v cilj pritekel tik pod časom ene ure.

Farah je pred tem to dirko osvojil šestkrat, zato ga je ob cesti pozdravila velika množica ljudi.

Zasedel je četrto mesto. Foto: Reuters

"Tek je tisto, kar me je dolga leta osrečevalo"

"Neverjetna podpora. To je konec moje kariere. Želel sem priti sem in praznovati. To je bila neverjetna kariera," je Farah po koncu teka dejal za britanski BBC.

"Neverjetna podpora. To je konec moje kariere. Želel sem priti sem in praznovati. To je bila neverjetna kariera." Foto: Reuters

"Kariero sem želel končati v Newcastlu. Tu sem šestkrat zmagal. Želel sem vse to sprejeti in uživati. Vse, kar poznam, je tek. To je tisto, kar me je dolga leta osrečevalo," je še dodal 40-letni tekač.

Farah je v Londonu 2012 in v Riu de Janeiru 2016 osvojil olimpijsko zlato tako v teku na 5000 kot 10.000 metrov.