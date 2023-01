Mo Farah bo še zadnjič v karieri tekel na londonskem maratonu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mo Farah bo v svojem poslovilnem letu aprila četrtič in obenem zadnjič tekel na londonskem maratonu. Foto: Reuters

Britanski zvezdnik teka na dolge proge Mo Farah bo v svojem poslovilnem letu aprila četrtič in obenem zadnjič tekel na londonskem maratonu. Kot danes poročajo britanski mediji, se skoraj 40-letni štirikratni olimpijski prvak, ki je lansko izvedbo izpustil zaradi poškodbe, vrača v London.

Britanec, ki bo do 23. aprila in londonskega maratona dopolnil 40 let, si želi vsaj še en nastop pred domačimi navijači, piše Guardian.

"Imel sem neverjetno kariero in udeležba na londonskem maratonu je zame zelo pomembna stvar," je dejal Farah in dodal, da je bil že povsem obupan.

"Želim si priti na startno linijo in videti, kaj zmorem"

"Bil sem zelo razočaran, da lani nisem dirkal, zato si želim samo še enkrat poskusiti. Vse je odvisno od mojega telesa. Želim si priti na startno linijo in videti, kaj zmorem. Nisem več 'spomladanski piščanec'. Ne moreš se vedno znova vračati v pravi formi in kar se mene tiče, bi rad, da bi lahko kariero končal doma," izjave Faraha navaja Sky Sports.

Ob tem je zavrnil možnost nastopa na četrtih olimpijskih igrah prihodnje leto, poroča BBC, vendar je priznal, da bi ga reprezentančni dres še lahko pritegnil: letos atlete čaka svetovno prvenstvo v Budimpešti.

"Ne bom šel na olimpijske igre in mislim, da bo leto 2023 moje zadnje leto," je dodal.