V Londonu drugi najhitrejši maraton v zgodovini

23-letni kenijski maratonec Kelvin Kiptum je danes v deževnem in hladnem Londonu odtekel drugi najhitrejši maraton v zgodovini in s časom 2;01:25 slavil zanesljivo zmago.

Zadnji maraton je danes kot tekmovalec odtekel legendarni britanski atlet Mo Farah, ki bo odslej na teh tekih sodeloval le še kot rekreativec. Končal je na devetem mestu, v pokoj ga je pospremila množica navijačev, kar je štirikratnega olimpijskega in šestkratnega svetovnega prvaka v tekih na 5.000 in 10.000 metrov močno ganilo. "Del meje je hotel zajokati. Ljudje so bili neverjetni, prišli so na ulice tudi v tem dežju in to je bistvo vsega. Prav to me je gnalo skozi mojo dolgo kariero," je povedal v cilju.

Kiptum je za skoraj tri minute ugnal rojaka Geoffreyja Kamwororja (2;04:23), tretji pa je bil Etiopijec Tamirat Tola (2;04:23).

Sifan Hassan je zmagala navkljub težavam s poškodbo. Foto: Reuters

V elitni ženski konkurenci je zmagala Nizozemka Sifan Hassan, ki je kljub težavam s poškodbo zabeležila čas 2;18:33. Z avsega štiri sekunde je bila hitrejša od Etiopijke Alemu Megertu (2;18:37), tretje mesto pa je zasedla olimpijska prvakinja iz Kenije Peres Jepchirchi (2;18:38).

