Kaj je Kenijec povedal po svetovnem rekordu v maratonu?

"Ko sem bil majhen in videl, kako je Eliud treniral, sem si mislil, da bi nekoč rad postal kot on. Za vse nas je pravi vzornik," je dejal 23-letnik. Ta je na šele tretjem maratonu v karieri presegel pričakovanja in se na vsega 35 sekund približal magični meji dveh ur.

Osemintridesetletni Kipchoge je sicer v posebnem projektu z Ineosom in pod pogoji, ki ne ustrezajo lovu na rekordno znamko, oktobra 2019 že tekel pod dvema urama (1:59:40), v Berlinu pa je lani postavil takratni svetovni rekord s časom 2:01:09.

Zdaj izkušenega rojaka z velikimi koraki lovi mlajši tekmec, ki je aprila dobil londonski maraton z rekordom proge 2:01:25, debitiral pa lani v Valencii s časom 2:01:53. Kiptum ima na večni lestvici tri od najboljših šestih časov v zgodovini teka na 42,195 kilometra.

"Sem zelo vesel in hvaležen, da sem lahko v Chicagu postavil nov svetovni rekord. Obožujem to mesto in navijače ob trasi," je dodal mladi Kenijec in po zmagi požel ogromno medijske pozornosti. "Prejel sem veliko čestitk, vprašanj, namenili so mi veliko pozornosti. Tega res nisem pričakoval, saj tudi nisem imel v načrtih novega svetovnega rekorda."

V prihodnosti bolj kot o magični meji dveh ur razmišlja o nastopu na olimpijskih igrah v Parizu. "Vedno sem sanjal o nastopu na olimpijskih igrah. Če bom dobil priložnost, bom seveda zastopal svojo domovino. Ta rekord je za Kenijo," je dodal 23-letni atlet.

Za zmago v Chicagu je prejel ček za sto tisoč ameriških dolarjev, za svetovni rekord pa dodatnih 50 tisoč, kar skupaj znese okoli 142 tisoč evrov.

