Kiptum je svoj potencial prvič pokazal lani v Valencii, kjer je z 2:01:53 postal tretji najhitrejši tekač na 42.195 km. Letos v Londonu je tekel 2:01:25, kar je bilo le 16 sekund počasneje od svetovnega rekorda rojaka Eliuda Kipchogeja, ki že vrsto let velja za najboljšega maratonskega tekača.

WORLD RECORD: We have a new man in town. Kelvin Kiptum just broke Eliud Kipchoge's World Record with an unofficial time of 2:00:35! UNBELIEVABLE! pic.twitter.com/XfeMEzPveZ

Danes v Chicagu je imel idealne pogoje za rekordno znamko. Tekači, ki so mu pomagali držati ritem, mu niso mogli slediti že po petih kilometrih, ki jih je pretekel v času 14:26. Na desetih kilometrih je bil pri 28:42 in že v času novega svetovnega rekorda.

Eliud Kipchoge ni več svetovni rekorder. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Čeprav je bil cilj Kiptuma izboljšati le rekord maratona po Chicagu (2:03:45), je nadaljeval v ritmu, ki ga je uspel slediti le rojak Daniel Mateiko. Polmaraton sta pretekla v 1:00:48, na 33 kilometru pa je Kiptum pospešil in s hitrejšim tekom v drugi polovici - za drugih 21 kilometrov je potreboval 59:47 - sam prišel skozi cilj.

"Prišel sem po rekord proge, a na srečo sem bil dovolj hiter tudi za svetovni rekord. Zelo sem srečen," je povedal nov svetovni rekorder.

To je prvi svetovni rekord v maratonu, ki v zadnjih 21 letih ni bil postavljen v Berlinu.

Drugo mesto je z zaostankom 3:27 minute zasedel njegov rojak Benson Kipruto, tretji pa je bil Belgijec Bashir Abdi, ki je potreboval še pol minute več.

Žensko preizkušnjo je dobila Nizozemka Sifan Hassan, ki je s časom 2:13:44 postavila drugi najhitrejši čas v zgodovini. Boljša je bila pred dvema tednoma le Etiopijka Tigst Assefa, ki je bila še slabi dve minuti hitrejša (2:11:53).

COURSE RECORD: In her U.S. marathon debut, Sifan Hassan takes the @BankofAmerica #ChicagoMarathon course record in an unofficial time of 2:13:38! Amazing performance Sifan! pic.twitter.com/0h7nxb50dy