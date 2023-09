Senzacionalni svetovni rekord Etiopijke v Berlinu!

Etiopijka Tigst Assefa je na berlinskem maratonu postavila novo rekordno žensko znamko. V cilj pri Brandenburških vratih je pritekla s senzacionalnim časom 2:11:52, kar je za dve minuti in 12 sekund hitreje od prejšnjega ženskega rekorda Kenijke Brigid Kosgei, ki ga je postavila leta 2019 v Chicagu. V moški konkurenci je še petič slavil Eliud Kipchoge. Ciljno črto je prečkal s časom 2:02:42 ter za minuto in pol zaostal za lastnim svetovnim rekordom.

Berlinski maraton je znova postregel s svetovnim rekordom. Tokrat se je pod rekordno znamko podpisala nekdanja specialistka na 800 metrov Tigst Assefa, ki se je v zadnjih letih preusmerila na daljše discipline.

Marca lani je v Riadu odtekla svoj prvi maraton, pol leta pozneje pa v Berlinu svoj čas izboljšala za kar 18 minut. Ciljno črto je prečkala s časom 2:15:37, kar je bil tretji najhitrejši ženski tek v zgodovini.

Nekoč specialistka za 800 metrov, danes maratonska rekorderka Foto: Guliverimage

29-letnica je leto zatem v Berlinu uprizorila senzacionalen tek in svoj šele tretji maraton končala s svetovnim rekordom. In to kakšnim. Prejšnjo rekordno znamko Kenijke Brigid Kosgei iz Chicaga (2019) je izboljšala za dve minuti in 12 sekund. Nov ženski rekord je zdaj pri 2:11:52.

Druga je bila Kenijka Sheila Chepkirui (2:17,49), ki je zaostala šest minut, tretja pa Tanzanijka Magdalena Shauri (2:18:41).

Etiopijka je svetovni rekord odtekla šele na svojem tretjem maratonu:

Phenomenal run in Berlin as Tigst Assefa of Ethiopia clocks 2:11:53 to smash Brigid Kosgei's world marathon record of 2:14:04.



The former 1:59 800m runner was running only her third marathon. 🤯 pic.twitter.com/F5CmvFy0sq — AW (@AthleticsWeekly) September 24, 2023

Kipchoge z rekordno peto zmago

V moški konkurenci je znova slavil Kenijec Eliud Kipchoge, za katerega je bila to že peta berlinska zmaga po letih 2015, 2017, 2018 in 2022. Uro je ustavil pri 2:02:42, kar je minuti in pol počasneje od svetovnega rekorda (2:01:09), ki ga je v Berlinu odtekel lani. Kipchoge je s tem po številu zmag v Berlinu prehitel Etiopijca Haileja Gebrselassieja.

Drugo mesto je danes pripadlo Kenijcu Vincentu Kipkemoiju (2:03:13), tretje pa Etiopijcu Tadeseju Takeleju (2:03:24).

Eliud Kipchoge je vknjižil rekordno peto berlinsko zmago. Foto: Guliverimage

Padla tudi nemški rekord in rekord udeležbe

Razlog za zadovoljstvo imajo tudi Nemci, saj se je Amanal Petros podpisal pod senzacionalen nemški rekord. Tekel je 2:04:58 in se kot prvi Nemec spustil pod mejo 2:05 ure, kar je zadoščalo za deveto mesto. Amanal Petros se je kot prvi Nemec spustil pod mejo dveh ur in petih minut. Foto: Guliverimage

49. izvedba berlinskega maratona pa je bila rekordna tudi po udeležbi. Prijavljenih je bilo kar 47.912 tekačev in tekačic iz 156 držav.