Maratoncu Chebetu uspelo, kar se le redko zgodi

Kenijec Evans Chebet se je v deževnih in vetrovnih razmerah najbolje znašel na trasi v Massachusettsu in z obrambo lanske zmage postal prvi tekmovalec, ki mu je uspelo ubraniti naslov na tem tekmovanju po rojaku Robertu Kipkoechu Cheruiyotu, ki je med letoma 2006 in 2008 nanizal kar tri zaporedne zmage.

Foto: Reuters Chebet je za progo porabil 2:05:54 ure in tesno ugnal Tanzanijca Gabriela Geayja in Kenijca Bensona Kipruta, ki sta mu delala družbo na zmagovalnem odru na 127. izvedbi tega maratona. Zaostala sta 10 oz. 12 sekund.

Favorizirani 38-letni Kipchoge, z lanskim dosežkom 2:01,09 iz Berlina tudi svetovni rekorder, je bil na svoji bostonski premieri z vodilno skupino do 30. kilometra, ko je močno pospešil kasneje drugouvrščeni Geay. Za Kenijca je bil ritem na zloglasnem vzponu na Heartbreak Hill prehud. Kipchoge je v karieri med drugim štirikrat zmagal v Londonu in Berlinu, pa tudi v Tokiu in Chicagu. Med velikimi tekmami mu manjkata zmagi v Bostonu in New Yorku.