Kenijka po goljufiji rojakinje z veliko zamudo postala zmagovalka bostonskega maratona

Na elitni ženski maratonski tekaški preizkušnji na 42 km je prvotno zmagala Kenijka Kipyokei s časom 2:24:45.

Kipyokei so oktobra letos odvzeli naslov, potem ko je bila pozitivna na v športu prepovedano protivnetno hormonsko zdravilo triamcinolon acetonid. Decembra so organizatorji maratona potrdili, da je zmagovalka maratona postala lani sicer drugouvrščena Edna Kiplagat. Zmagala je s časom 2:25:09.

"To je odlično darilo, ki sem ga končno dobila po tako dolgem čakanju," je na Twitterju zapisala presrečna Kiplagat. "Hvaležna sem, da so rezultati za leto 2021 uradno objavljeni," je nadaljevala in pozdravila izvajanje "strogih protidopinških ukrepov za zagotovitev pravične razvrstitve na tekmovanjih in čistega športa".

Kiplagat, ki je leta 2017 pri 37 letih zmagala na svojem prvem bostonskem maratonu, enem od šestih najprestižnejših maratonov, bo v žep pospravila tudi vsoto 150.000 dolarjev (141.268 evrov). Povabljena je bila tudi k sodelovanju na naslednjem maratonu aprila.

Diana Chemtai Kipyokei ne sme nastopati šest mesecev. Foto: Guliverimage

Chemtai Kipyokei, sporna zmagovalka, ki so ji odvzeli naslov, je bila suspendirana za šest let. Do junija 2028 ne bo smela tekmovati v mednarodnem športu zaradi več kršitev protidopinških pravil.

Od februarja 2016 je kenijska atletika v središču pozornosti Enote za atletsko integriteto (AIU), neodvisnega protidopinškega preiskovalnega organa. Poleg 28-letne Kipyokei so v torek kaznovali še rojakinji Purity Rionoripo in Betty Wilson Lempus, potem ko sta bili pozitivni na prepovedane snovi.

Po podatkih francoske tiskovne agencije AFP je približno 55 kenijskih športnikov na črnem svetovnem seznamu športnikov, ki so jim prepovedali sodelovanje v športu zaradi dopinga.