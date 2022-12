Kenijskemu sprinterju dveletna prepoved, maratoncema triletna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kenijski sprinter na 100 metrov Mark Otieno je dobil dveletno prepoved nastopanj zaradi kršenja protidopinških pravil, francoska tiskovna agencija AFP povzema Enoto za atletsko integriteto (AIU). Triletno prepoved pa sta dobila maratonca Alice Jepkemboi Kimutai in Johstone Kibet Maiyo.

V Otienovem vzorcu so našli prepovedani anabolični steroid metasteron in je bil izključen z olimpijskih iger v Tokiu leta 2021. Njegova dveletna kazen bo tako veljala od julija 2021 naprej, so sporočili pri AIU.

Trikratni državni prvak v teku na 100 m je za pozitiven test obtožil okuženo prehransko dopolnilo in obljubil, da se bo leta 2023 vrnil.

Kimutai, ki je prejšnji mesec zmagala na maratonu v Portu, je bila pozitivna na moški hormon testosteron, Maiyo pa na eritropoetin (EPO).

Na svetovnem seznamu športnikov, ki jim ni dovoljeno tekmovati, je trenutno 55 kenijskih tekmovalcev. AIU je nazadnje seznam posodobila 21. novembra.

Preberite še: