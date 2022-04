V spomin na brata, ki je umrl v bombnem napadu, pretekel bostonski maraton

Devet let po bombnem napadu na bostonskem maratonu leta 2013 je kraljevsko razdaljo pretekel tudi Henry Richard, starejši brat Martina Richarda, ki je, star komaj osem let, umrl v napadu.

Natanko devet let in tri dni po bombnem napadu na bostonskem maratonu, v katerem so življenje izgubili trije ljudje, več kot 250 je bilo ranjenih, več kot 15 so morali amputirati ude, je 20-letni Američan Henry Richardson maratonsko razdaljo pretekel s posebnim namenom.

Za kruto dejanje na bostonskem maratonu sta odgovorna čečenska brata Carnajev. Takrat 26-letni Tamerlan in 19-letni Džohar Carnajev sta iz ekonomloncev izdelala bombi, ki sta ju napolnila z žeblji in svinčenimi kroglicami. Tamerlan je nekaj dni po napadu umrl v oboroženem spopadu s policijo, Džoharja pa je dve leti po napadu porota obsodila na smrt.

Foto: Guliverimage

S tekom se je poklonil svojemu mlajšemu bratu Martinu, ki je umrl v napadu, star komaj osem let, in sestri, ki je v tragediji kot sedemletna deklica izgubila levo nogo. Brat in sestra sta jo skupila med spodbujanjem tekačev na cesti Boylston v Bostonu.

Henry Richardson, ki je sploh prvič pretekel maratonsko razdaljo – za 42 kilometrov je potreboval 4:02:20 –, je v cilju svoja čustva spustil na plano. Objel je svojo mlajšo sestro Jane ter starša Billa in Denise.

Na desnem bicepsu je imel izpisano bratovo ime, na hrbtu pa sestrino.

Foto: Reuters

Izkušnjo je opisal kot izjemno čustveno in pomirjujočo. Ko je tekel po cesti, ki vodi od Hopkintona do Bostona, si je predstavljal, da teče s svojim pokojnim bratom Martinom, ki bi junija praznoval 17. rojstni dan.

"Če bi bil Martin še živ, potem bi letos ali v prihodnjih letih maraton zagotovo pretekel z mano," je prepričan Henry.





Sportal Chebet in Jepchirchirjeva zmagovalca bostonskega maratona 126. izvedbe bostonskega maratona se je udeležilo 30 tisoč tekačev, kar je toliko pred epidemijo, med zmagovalce sta se vpisala Kenijca Evans Chebet v moški in Peres Jepchicir v ženski konkurenci.

Preberite še: