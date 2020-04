Sedem let je že: športni dogodek, ki se je sprevrgel v tragedijo #video

Na današnji dan pred sedmimi leti se je tragično končala 117. izvedba Bostonskega maratona, ki sta jo s terorističnim napadom prekinila brata Carnajev. V napadu so umrli trije ljudje, več kot 250 je bilo ranjenih, več kot 15 so morali amputirati ude.

Na današnji dan pred sedmimi leti se je tragično končala 117. izvedba Bostonskega maratona, ki sta jo s terorističnim napadom prekinila brata Carnajev. V napadu so umrli trije ljudje, več kot 250 je bilo ranjenih, več kot 15 so morali amputirati ude. Foto: Getty Images

Na današnji dan pred sedmimi leti je teroristični napad grdo posegel v živahno dogajanje bostonskega maratona, ki se ga je udeležilo več kot 23 tisoč tekačev. Približno tri ure zatem, ko so najboljši že prečkali ciljno črto in sta se zmage veselila Etiopijec Lelisa Desisa in Kenijka Rita Jeptoo, sta ob ciljni črti odjeknili dve močni eksploziji. Umrli so trije ljudje, več kot 250 je bilo ranjenih, več kot 15 so morali amputirati ude. Na maratonu je bilo tudi nekaj Slovencev, med njimi tudi znana stilistka Metka Albreht, vsi so k sreči ostali nepoškodovani. Letošnji maraton so zaradi pandemije z 20. aprila prestavili na 14. september.

"Deset minut po tem, ko sem pritekla v cilj, je prvič počilo," se tragičnega razpleta bostonskega maratona leta 2013 spominja nekdanja mis Slovenije, danes uspešna stilistka Metka Albreht.

Foto: Getty Images

"Bila sem prepričana, da je nekaj narobe pri električni napeljavi, pri drugem poku, ko smo zagledali prah, pa ni bilo več dvoma, da se dogaja nekaj hudega. Vsi smo se spogledali in spomnim se, da je nastala smrtna tišina. V takih trenutkih najprej pomisliš na svoje najbližje," se spominja Albrehtova, ki je pretekla vseh šest maratonov, ki spadajo v serijo World Marathon Majors. Tekla je v New Yorku – takrat je sploh prvič v življenju pretekla 42 kilometrov -, Londonu, Berlinu, Bostonu, Chicagu in Tokiu.

Foto: Getty Images Pravi, da ni mogla verjeti, da se to dogaja njej, da pa med ljudmi niti ni bilo velike panike. "Ko slišiš in vidiš rešilne avtomobile in gasilce, helikopterje, ki preletavajo prizorišče, in specialce v vsej bojni opremi, res ne moreš verjeti, da se to dogaja. So se pa policisti vedli, kot bi to pričakovali. Tako mirno so se odzvali," se spominja.

Foto: Getty Images



Za napad odgovorna čečenska brata Carnajev

Vse prej kot mirno pa so se odzvali preiskovalci, ki so se takoj lotili iskanja storilcev. Izkazalo se je, da sta za kruto dejanje odgovorna čečenska brata Carnajev. Takrat 26-letni Tamerlan in 19-letni Džohar Carnajev sta iz ekonom loncev izdelala bombi, ki sta ju napolnila z žeblji in svinčenimi kroglicami.

Foto: Getty Images Preiskovalci sumijo, da sta brata načrte za bombo pridobila iz spletnih objav islamskih skrajnežev, čeprav sta določene komponente nato zamenjala.

Tamerlan je nekaj dni po napadu umrl v oboroženem spopadu s policijo, Džoharja pa je dve leti po napadu porota obsodila na smrt.

Za terorističnim napadom na Bostonski maraton sta stala Carnajev. Takrat 26-letni Tamerlan in 19-letni Džohar Carnajev (na fotografiji) sta iz ekonom loncev izdelala bombi, ki sta ju napolnila z žeblji in svinčenimi kroglicami. Foto: Getty Images

Posebni mejniki bostonskega maratona:



A to še ni vse, bostonski maraton je v svoji 123-letni zgodovini doživel že več bolj ali manj zanimivih, pa tudi grotesknih in tragičnih mejnikov. Tako je za enega izmed njih poskrbela Roberta Gibb - Bobbi, prva ženska, ki je pretekla bostonski maraton (brez štartne številke), in to leta 1966, ko je bilo to še prepovedano. Organizatorji so ženskam omogočili nastop šele leta 1972.



Roberta Gibb - Bobbi je prva ženska, ki je pretekla bostonski maraton. Zgodilo se je leta 1966, tekla je brez štartne številke na prsih. Foto: Getty Images Še pred tem, leta 1967, je za nov "škandal" poskrbela Kathy Switzer, ki se je na tekmovanje prijavila kot K. V. Switzer, iz česar organizator ni mogel razbrati njenega spola, in postala prva ženska, ki je maraton pretekla z uradno štartno številko na prsih. To seveda ni minilo brez incidenta. Eden od organizatorjev ji je namreč poskušal odstraniti številko in jo umakniti s proge, a mu to ni uspelo.



Američanka se je leta 2017, pol stoletja po znamenitem maratonu, vrnila na "kraj zločina" in še enkrat pretekla bostonski maraton. Tudi tokrat s štartno številko 261, ki jo je nosila že pred 50 leti. Maratonsko razdaljo je pretekla v času 4;44:31, kar je le 24 minut počasneje kot pred 50 leti. Njeno številko so organizatorji upokojili, kar pomeni, da v prihodnje nihče na bostonskem maratonu ne bo več nosil štartne številke 261. Več o Kathy Switzer si lahko preberete v prispevku z naslovom Petdeset let po incidentu spet pretekla bostonski maraton. Prva ženska, ki je s štartno številko pretekla bostonski maraton je Američanka Kathy Switzer. Leta 1967 je maraton pretekla s številko 261 in to ponovila 50 let pozneje, leta 2017. Foto: Reuters Za posebno zgodbo na bostonskem maratonu pa je poskrbela Rosie Ruiz, tekačica, ki je leta 1980 sicer prva prečkala štartno črto, a se je pozneje, po pregledu videoposnetkov, izkazalo, da je šlo za goljufijo. Ruizova se je namreč tekaški reki priključila šele 1,6 kilometra pred ciljem in zato tako lahkotno pritekla v cilj. Organizatorji so jo po šokantni ugotovitvi osem dni pozneje diskvalificirali, za zmagovalko pa razglasili Kanadčanko Jacqueline Gareau.



Rosie Ruiz je leta 1980 poskrbela za enega največjih škandalov na bostonskem maratonu. Manj kot dva kilometra pred ciljem je skočil na progo in prva prečkala ciljno črto. Razkrinkali so jo osem dni pozneje in ji odvzeli medaljo in denarno nagrado.





123-letna zgodovina

Bostonski maraton ima izredno dolgo brado. Prvič so ga izpeljali 19. aprila 1897.

Rekord proge je v lasti Kenijca Geoffreyja Mutaia, ki je 42-kilometrsko progo leta 2011 pretekel v času 2;03:02, kar je bil v tistem obdobju najhitrejši maratonski čas na svetu, a ga pri Mednarodni atletski zvezi niso priznali kot svetovnega rekorda. Steza po njihovi oceni ni izpolnjevala vseh pogojev, k odličnemu času pa naj bi pripomogel tudi veter, ki je tekačem pihal v hrbet in jim nekoliko olajšal delo na progi.

Rita Jeptoo, zmagovalka krvavega 117. Bostonskega maratona, je do zdaj v ženski konkurenci najhitreje opravila z njegovo progo (2:18:57), a so ji rekord zaradi dokazane zlorabe dopinga odvzeli. Foto: Getty Images Rekord v ženski konkurenci je postavila Etiopijka Buzunesh Deba, ki je leta 2014 maraton pretekla v dveh urah, 19 minutah in 59 sekundah, a to ni bil najhitrejši čas. Še hitreje je s progo opravila Rita Jeptoo (2:18:57), a so jo zaradi pozitivnega dopinškega testa (EPO) pozneje diskvalificiral, izbrisali vse dosežke v letu 2014 in suspendirali za dve leti.

Namesto na tradicionalni 3. ponedeljek v aprilu šele septembra

Bostonski maraton sicer tradicionalno poteka na dan domoljubja, ki ga v ameriški zvezni državi Massachusetts, kjer leži Boston, praznujejo tretji ponedeljek v aprilu, a so ga letos zaradi izrednih zdravstvenih razmer, povezanih s pandemijo novega koronavirusa, prestavili na 14. september 2020.

Tudi v Sloveniji so že prestavili številne množične rekreativne prireditve. Nove datume najdete v spodnji tabeli: