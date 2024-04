Lemma Chebetu preprečil tretjo zaporedno zmago, Hellen Obiri slavila drugič zapored

Etiopijec Sisay Lemma in Kenijka Hellen Obiri sta zmagovalca bostonskega maratona. Lemma je zmagal s časom 2:06:17 ure, desetim najhitrejšim časom v zgodovini tega maratona, Obiri pa je za svojo drugo zaporedno zmago v Bostonu maraton končala s časom 2:22:37. Primož Kobe je maraton končal s časom 2:14:56 in zasedel skupno 17. mesto.

Etiopijec Lemma je zgodaj napadel in na koncu zadržal zmago. Po polovici proge je vodil za več kot dve minuti, končal pa 41 sekund pred rojakom Mohamedom Eso, ki je na koncu na drugem mestu pobegnil Kenijcu Evansu Chebetu. Slednji je ostal brez tretje zaporedne zmage na bostonskem maratonu.

Lemma je na prejšnjih štirih bostonskih maratonih dvakrat odstopil, njegov najboljši rezultat pred današnjo zmago pa je bilo 30. mesto. Zmagovalec londonskega maratona 2021, je bil po polovici proge, večino jo je pretekel sam, sicer 99 sekund hitrejši od Geoffreyja Mutaija, ki je leta 2011 na koncu postavil rekord z 2:03:02 ure.

"Uspelo se mi je odkupiti, zato sem zadovoljen. Moj načrt je bil postaviti rekord proge. Vendar je bilo tako hribovito, gor in dol, kar mi je vzelo veliko muči in me utrudilo," je za ESPN povedal Lemma.

Hellen Obiri je slavila drugič zapored. Foto: Guliverimage Kenijka Obiri je bila v Bostonu najboljša še drugič zapored, prva tekmovalka po letu 2005, ki je ubranila zmago na tem maratonu. Obiri je pobegnila ob koncu tekme in zmagala pred rojakinjo Sharon Lokedi. Ta je zaostala osem sekund, veteranka Edna Kiplagat je bila tretja, Kenijke pa so tako zasedle vsa mesta na odru za zmagovalke. Foto: Guliverimage

Ob polovici ženskega teka je bilo še 19 tekmovalk v vodilni skupini, Obiri in rojakinji Lokedi in Kiplagat, pa so se končno odlepile slabih pet kilometrov pred ciljem. Kiplagat je na tretjem mestu v cilju zaostala za 44 sekund.

Kobe zadovoljen s predstavo

Slovenec Primož Kobe je maraton končal s časom 2:14:56 in zasedel skupno 17. mesto, drugo v svoji skupini. Za Lemmo je zaostal za osem minut in 39 sekund.

Primož Kobe je zasedel 17. mesto. Foto: www.alesfevzer.com

"Danes sem imel dober dan. Vse se je 'poklopilo'. Imel sem dobre noge, dobro skupino in dobre razmere. Dobro sem razporedil moči in se počutil močnega na klancih. Maraton sem odtekel tako, kot sem si zadal. Mislim, da je drugo mesto v masters kategoriji odličen rezultat," je povedal Kobe.