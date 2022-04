Chebet in Jepchirchirjeva zmagovalca bostonskega maratona

Kenijca Evans Chebet v moški in Peres Jepchicir sta zmagovalca letošnjega že 126. bostonskega maratona, ki se ga je letos udeležilo 30.000 tekačev in je s tem vnovič v obsegu predkoronsega obdobja.

Posebej pod drobnogledom je bila ženska tekma, kjer je olimpijska prvakinja iz lanskega Tokia in lanska zmagovalka New Yorka Jepchirchirjeva dobila še tekmo v Bostonu. Pred njo to ni uspelo še nobeni atletinji. Za zmago ji je zadostoval izid 2:21:01 ure.

Osemindvajsetletna Kenijka je zmagala že šestič zaporedoma po letu 2019, slavila je namreč tudi v Londonu, Berlinu in Chicagu.

Drugo mesto je osvojila Etiopijka Ababel Yeshanei, ki je zaostala štiri sekunde, pol minutni zaostanek si je pritekla tretjeuvrščena Kenijka Mary Ngugi.

"Bogu se zahvaljujem za vso energijo, ki mi jo je dal," je po tekmi dejala zmagovalka, ki je imela v mislih tudi oster tempo, s katerim sta se borili z Yeshaneijevo in na koncu je na ta način prišla do tretjega najboljšega dosežka v zgodovini tega teka.

Čestitala je tudi tekmici: "Ababel je moja dobra prijateljica in med tekmo sva tudi skupaj načrtovali taktiko."

Moški zmagovalec 33-letni Chebet je progo zmogel v 2:06:51 ure. Za njim sta v cilj pritekla rojaka Lawrence Cherono, zmagovalec iz leta 2019, in lanski zmagovalec Benson Kipruto. Cherono je zaostal 30 sekund, Kipruto več kot minuto in pol.

Do odločitve je prišlo na 35. kilometru, ko sta Chebet in Tanzanijec Gabriel Geay ušla tekmecem. Kenijec je nato še enkrat dvignil tempo in izčrpal tekmeca ter ostal sam. "Če čutiš, da se drugi bližajo, pač moraš dvigniti ritem. Za mano je bilo nekaj močnih tekačev in na vsak način sem si želel ostati v vodstvu," je med drugim povedal zmagovalec.

Prvič v zgodovini je bil nastop na tekmi prepovedna ruskim tekačem.