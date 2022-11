Kenijska veselica v New Yorku, Brazilec od raja do pekla

Evans Chebet je tudi prvi tekač po 11 letih (Geoffrey Mutai), ki je v istem letu dobil maratona v Bostonu in New Yorku.

Kenijec Evans Chebet in njegova rojakinja Sharon Lokedi sta zmagovalca newyorškega maratona. Chebet je po aprilski zmagi v Bostonu zdaj s časom 2:08:41 dodal še drugo prestižno lovoriko, medtem ko je Lokedijeva ob debiju v New Yorku po taktičnem teku slavila s časom 2:23:23.

Kenijski predstavniki so dobili vseh šest najbolj prestižnih maratonov v letošnjem letu. Prvič po letu 2013, ko je na seznamu pristal še maraton v Tokiu, je ena država dobila vseh šest velikih preizkušenj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Evans Chebet je tudi prvi tekač po 11 letih (Geoffrey Mutai), ki je v istem letu dobil maratona v Bostonu in New Yorku. V Berlinu je letos s svetovnim rekordom 2:01:09 zmagal Eliud Kipchoge, ta je slavil tudi v Tokiu, medtem ko sta bila v Chicagu in Londonu najboljša Benson Kipruto oziroma Amos Kipruto.

Brazilec vodil, a nato omagal

Chebet je danes zmago slavil tudi po težavah dolgo in prepričljivo vodilnega Brazilca Daniela do Nascimenta, ki je moral po slabih dveh tretjinah preizkušnje v toaletne prostore, nato pa je dobre tri kilometre kasneje omagal, pomagati so mu morali tudi reševalci ob trasi.

Brazilec je imel sicer po 24 km več kot dve minuti naskoka, a je nato zaradi prehitrega ritma v prvi polovici začel izgubljati prednost. Chebet ga je prehitel, v cilju pa je 33-letnik za 13 sekund ugnal Etiopijca Shuro Kitato, tretji je bil Nizozemec Abdi Nageeye.

Foto: Reuters "V Bostonu je bilo težje, a je bil hkrati tisti maraton dobra priprava za današnjega," je s pomočjo prevajalca na kratko za ESPN dejal Chebet.

Lokedijeva v zaključku strla svetovno prvakinjo

Žensko preizkušnjo je dobila Sharon Lokedi, ki je v zelo taktičnem teku v zaključku strla svetovno prvakinjo, Etiopijko Gotytom Gebreslase, in Izraelko Lonah Salpeter. Prva je popustila v centralnem parku in bila na koncu tretja, Lokedijeva pa je v zadnjem kilometru in pol ugnala še Izraelko, ki je zasedla drugo mesto.

Sharon Lokedi je prvič tekla na newyorškem maratonu. Z zmago je še olepšala dan kenijskega zmagoslavlja v ameriškem velemestu. Foto: Reuters

"Ostala sem brez besed. Tako vesela in navdušena sem, saj sem zmagala. Ne vem, kaj naj rečem. To je velik dan in velika preizkušnja. Vsi so me spodbujali, hvaležna sem za vso podporo," je dejala sicer debitantka na newyorškem maratonu.

Maratona se je udeležilo 50 tisoč tekačev. Foto: Reuters

Ta je prvič po letu 2019 potekal v polni kapaciteti, udeležilo pa se ga je 50.000 tekačev. Pred dvema letoma je odpadel zaradi pandemije novega koronavirusa, lani pa je bil precej omejen.