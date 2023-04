V Rotterdamu slavil z drugim najhitrejšim evropskim časom v zgodovini

Bashir Abdi se je sicer rodil v Somaliji, a tekmuje za Belgijo. Bronast na 42,195 km dolgi preizkušnji na olimpijskih igrah v Tokiu, je pred dvema letoma v Rotterdamu postal prvi Evropejec, ki se je na maratonu spustil pod mejo dveh ur in štirih minut.

Tokrat je za svojo evropsko rekordno znamko zaostal 13 sekund. Slavil je s časom 2:03:48.

The second fastest time in history by a European! ⏱️@BashirAbdi7 🇧🇪 wins the Rotterdam Marathon for the second time in 2:03:48!



He just misses his European record of 2:03:36 from 2021! pic.twitter.com/Nv9B9hf9hy