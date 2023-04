Lep uspeh naše atletinje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvatica Ana Martinović je v avstrijski prestolnici za 22-letno Lukanovo na drugem metu zaostala skoraj dve minuti (17:17).

Šentjernejčanki sta pri postavitvi novega državnega rekorda pomagala tudi člana Slovana Anže Svit Požgaj in Nil Kerin, ki sta bila šesti (16:33) oziroma osmi (16:40) v moški konkurenci.

"Z državnim rekordom sem pokazala spodbudno uverturo glavnega dela sezone." Foto: Vid Ponikvar

"Prvič sem tekla na tekmi na pet km na cesti in moram priznati, da mi je ta razdalja celo bolj všeč kot tista na 10 km. Vse skupaj se odvija hitreje in je tek bolj dinamičen. S sotekmovalcema sem v zelo prijetnem vzdušju in sončnem vremenu ter ob spodbudi ob progi odtekla zelo lepo trening tekmo. Če ne bi imela precejšnjega vetra v prsi bi bili pogoji naravnost idealni. Z državnim rekordom sem pokazala spodbudno uverturo glavnega dela sezone. Na stezi pričakujem še precej hitrejše čase," je povedala Klara Lukan.

Prejšnji državni rekord, ki ga je 9. aprila leta 2000 v Korschenbroichu postavila Javornik, je Lukan izboljšala za 38 sekund.

Ena izmed najbolj obetavnih slovenskih atletinj je morala zaradi zloma fibule leve noge maja lani izpustiti prejšnjo poletno sezono. Pred tem je imela zelo dober zimski del sezone, ko je nizala vrhunske izide na krosih svetovne serije.

Pred štirimi leti je na evropskem prvenstvu v Lizboni osvojila srebrno medaljo med mladinkami, julija predlani pa je na EP do 23 let v estonskem Tallinnu v teku na 5000 m prav tako pritekla srebro. Konec leta 2021 je osvojila naslov evropske podprvakinje v krosu med mlajšimi članicami. Bila je tudi udeleženka olimpijskih iger v Tokiu, kjer je odstopila.