Sifan Hassan in Letsileja Teboga izbrana za atleta leta na svetu

Svetovna atletika (SA) je olimpijska prvaka Letsileja Teboga iz Bocvane (200 m) in Sifan Hassan iz Nizozemske (maraton) v Monaku razglasila za atleta leta na svetu. Nagradila je tudi štiri druge športnike, ki so še posebej izkazali na olimpijskih igrah v Parizu.

Tebogo je je avgusta postal prvi afriški sprinter, ki je bil okronan za olimpijskega prvaka v teku na pol stadionskega kroga. V Parizu je ciljno črto pretekel v 19 sekundah 46 stotinkah pred Američanoma Kennyjem Bednarekom in favoritom Noahom Lylesom.

Sifan Hassan je imela noro zaporedje tekem v francoski prestolnici. V desetih dneh je pretekla dva teka na 5000 m (kvalifikacije in finale), 10.000 m in maraton, ob tem ji uspelo osvojiti tri medalje v treh finalnih tekmah, vključno z maratonskim zlatom na koncu, ki je šel v zgodovino zaradi izjemno tesnega obračuna vse do konca s kenijsko svetovno rekorderko Tigisto Assefo.

Sifan Hassan je imela noro zaporedje tekem v francoski prestolnici. Foto: Reuters

V kategoriji "tekmovanja" je bil okronan Šved Armand Duplantis. Letos je bil neporažen v skoku s palico, sezono je zaokrožil z olimpijskim zlatom in novim svetovnim rekordom (6,26 m). Pri ženskah je bila izbrana Ukrajinka Jaroslava Mahučik, ki je pri šele 22 letih izboljšala svetovni rekord v skoku v višino na 2,10 m in osvojila tudi olimpijsko zlato.

Poleg Teboga je bila v kategoriji tekmovanj na stadionu nagrajena še Sydney McLaughlin-Levrone. Američanka je na Stade de Franceu opravila zgodovinski krog, ko je izboljšala svoj svetovni rekord v teku na 400 m z ovirami (50,37). Nagradili so tudi Etiopijca Tamirata Tolo, olimpijskega prvaka v maratonu.