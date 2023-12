Zadnjo tekmo kariere je v letu 2023 odigral velikan slovenskega nogometa Samir Handanović. Da je čas za slovo od aktivnega igranja, je sporočil sredi septembra.

Njegovo klubsko kariero je zaznamovalo igranje v Italiji, kamor se je preselil še kot golobradi mladenič, nato pa je v serie A pustil nepozaben pečat. V zgodovino Interja (igral je tudi za Udinese) se je zapisal kot vratar z največjim številom nastopov, oprijel se ga je tudi naziv specialista za branjenje enajstmetrovk. Od 92 najstrožjih kazni jih je ubranil kar tretjino (32), s tem pa poskrbel za rekord italijanske lige. Z Interjem je postal tako italijanski prvak kot tudi dvakratni pokalni in superpokalni zmagovalec, uvrstil se je tudi v finale lige prvakov in lige Europa, trikrat je bil najboljši vratar Italije.

Dres slovenske reprezentance je nosil na 81 tekmah, z njo sodeloval tudi na svetovnem prvenstvu 2010, ko je četo Matjaža Keka v Južni Afriki od preboja v osmino finala ločilo le deset minut. Od državnega dresa se je poslovil že leta 2015.

Pri 45 letih je kariero končal Gianlugi Buffon. Foto: Reuters

Bogato kariero je končal nekdanji kultni vratar italijanske nogometne reprezentance in Juventusa Gianluigi Buffon, ki je opremo pospravil v kot pri 45 letih.

Največji uspeh z azzurri je dosegel leta 2006, ko so osvojili naslov svetovnih prvakov, leta 2012 pa je z Italijo postal evropski podprvak. S 176 tekmami je zbral daleč največ reprezentančnih nastopov. Z Juventusom je osvojil deset naslovov italijanskega prvaka, pet italijanskih pokalov in šest italijanskih superpokalov, ni pa nikoli osvojil lige prvakov, čeprav je s staro damo igral v treh finalih.

Foto: AP / Guliverimage

"Prišel je trenutek, da nogometu rečem ciao," pa je Zlatan Ibrahimović junija na milanskem stadionu Giuseppe Meazza po zmagi v zadnjem krogu italijanskega prvenstva potrdil, da pri 41 letih končuje športno pot.

Dolgoletni član švedske reprezentance je na 122 tekmah dosegel 62 golov, s čimer je najboljši strelec te države vseh časov. Nogometno pot je začel v domačem Malmöju, pozneje pa igral za Ajax, Inter, Barcelono, PSG, Manchester United, La Galaxy in Milan, katerega član je bil v dveh obdobjih. Prvič med letoma 2010 in 2012, nato se je vrnil leta 2020, z njim je trikrat postal italijanski prvak. Za Milan je odigral 163 tekem in dosegel 93 golov. Z Ajaxom je bil dvakrat državni in enkrat pokalni prvak, z Barcelono je osvojil naslov leta 2010, s francoskim PSG je osvojil štiri naslove, petkrat je bil v različnih ligah tudi najboljši strelec sezone.

Foto: Reuters

Pred dvema tednoma je slovo od nogometnih zelenic napovedal Giorgio Chiellini. Nekoč eden najboljših branilcev na svetu je v bogati karieri osvajal številne lovorike, med drugim je bil kapetan italijanske reprezentance, ko je ta leta 2020 postala evropska prvakinja. S 117 nastopi je na petem mestu večne lestvice azzurrov.

Kariero je končal kot član Los Angeles FC, sicer pa tri četrtine klubske poti preživel kot član Juventusa. S 561 nastopi v dresu stare dame, za katero je igral kar 17 let, je na tretjem mestu po številu nastopov v vseh tekmovanjih. Z Juventusom je osvojil devet naslovov italijanskega prvaka, pet pokalnih naslovov, pet italijanskih superpokalov, dvakrat pa je bil finalist lige prvakov.

Cesc Fabregas Foto: Guliverimage Julija je konec nogometne poti oznanil 36-letni španski zvezdnik Cesc Fabregas. S Španijo je dvakrat postal evropski prvak (2008 in 2012), leta 2010 pa ji je vezist pomagal še do naslova svetovnega prvaka. Največji klubski pečat je pustil pri Arsenalu (2003–2011), Barceloni (2011–2014) in Chelseaju (2014–2019). Dvakrat je bil angleški prvak, dvakrat je osvojil angleški superpokal, dvakrat angleški pokal ter dvakrat španski superpokal, po enkrat pa evropski superpokal, evropsko ligo, klubsko svetovno prvenstvo, špansko ligo, angleški ligaški pokal in španski pokal.

Še en dolgoletni član španske reprezentance je sporočil, da se poslavlja. 37-letni David Silva je s Španci prav tako osvojil dva naslova evropskega prvaka in se leta 2010 veselil naslova svetovnega prvaka. Njegovo klubsko pot je najmočneje zaznamovalo desetletje pri Manchester Cityju, s katerim je osvojil štiri naslove angleškega prvaka in zanj odigral 436 tekem.

Fabregas in Silva nista edina, ki sta pisala zlate reprezentančne čase, nogometu je pomahal tudi Fernando Llorente.

Gareth Bale Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

V začetku leta je konec kariere pri 33 letih napovedal valižanski nogometni zvezdnik Gareth Bale. S 111 nastopi je rekorder Walesa, za katerega je dosegel 40 golov, z njim je dvakrat nastopil na prvenstvu stare celine, bil pa tudi eden izmed najzaslužnejših za to, da se je reprezentanca po več desetletjih uvrstila na svetovno prvenstvo v Katarju 2022.

Na reprezentančni ravni je z Walesom dvakrat nastopil na evropskem prvenstvu (2016 in 2020), bil pa je tudi ključni član moštva, ki je tej ekipi v Katarju 2022 priborilo prvi nastop na SP po daljnem letu 1958. Zadnjo tekmo za Wales je odigral 29. novembra lani v skupinskem delu SP proti Angliji. Z madridskim Realom, s katerim je dosegal največje klubske uspehe, je na evropski vrh stopil kar petkrat, na finalnih srečanjih pa dosegel kar tri zadetke.

Etien Velikonja Foto: Grega Valančič/Sportida

Med nogometnimi upokojenci so se med drugimi znašli tudi Theo Walcott, Mesut Özil, Marek Hamšik, João Miranda, Šime Vrsaljko, Bojan Krkić, Etien Velikonja, pa tudi slovenski futsalist Rok Mordej ...

Megan Rapinoe je kariero končala pri 38 letih. Foto: Reuters

V ženskem nogometu najbolj odmeva upokojitev 38-letne Megan Rapinoe, ki je z ameriško reprezentanco postala olimpijska prvakinja leta 2012 in osvojila svetovni naslov v letih 2015 in 2019. Leta 2019 je prejela tudi Fifino nagrado za najboljšo nogometašico na svetu.

Andre Iguodala Foto: Reuters

Pri 39 letih je slovo od košarkarskih parketov sporočil štirikratni prvak najmočnejše košarkarske lige na svetu Andre Iguodala. Vse štiri prstane je osvojil z Golden State Warriors (2015, 2017, 2018 in 2022). Leta 2012 je v Londonu z reprezentanco ZDA osvojil tudi zlato olimpijsko medaljo.

Za konec kariere se je odločil tudi trikratni prvak (2006, 2012, 2013) Udonis Haslem, ki je vseh 20 let v NBA igral za Miami Heat.

Carmelo Anthony Foto: Guliverimage/Getty Images

Po 19 sezonah v ligi NBA je bogato kariero končal Carmelo Anthony. Desetkrat je nastopil na tekmi zvezdnikov, v sezoni 2012/13, ko je igral za kratkohlačnike iz New Yorka, je bil tudi najboljši strelec sezone. Podpisal se je pod 28.289 točk, kar je deveti najboljši dosežek v NBA. Z ZDA je nastopil na štirih poletnih olimpijskih igrah, trikrat postal prvak, enkrat pa osvojil bron.

Še drugo slovo, tokrat dokončno, je napovedal sedemkratni udeleženec tekme zvezd NBA LaMarcus Aldridg.

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Z napovedjo upokojitve pa je pri zgolj 26 letih presenetil slovenski košarkar Žan Mark Šiško, ki je zapustil španskega prvoligaša Rio Breogan in dejal: "Po enoletni odsotnosti sem se trudil oživiti, a se stvari niso odvijale po željah in načrtih. Sprejeti sem moral težko odločitev, končati svojo košarkarsko kariero in začeti novo poglavje življenja." Za konec kariere se je odločil tudi deset let starejši Jan Močnik.

Patrice Bergeron (desno) je dres Bostona nosil skoraj dve desetletji. Foto: Reuters

Po 19 sezonah z Boston Bruins se je poleti upokojil legendarni napadalec Kosmatincev Patrice Bergeron. 38-letnik je vso svojo kariero v najmočnejši hokejski ligi preživel v dresu Bostona in bil dolga leta kapetan oziroma asistent. Največji uspeh je z njim dosegel leta 2011, ko je osvojil Stanleyjev pokal. Bergeron se lahko pohvali tudi z naslovom svetovnega prvaka s Kanado.

Konec je bogate kariere tudi za Patrica Hornqvista, ki je leta 2016 in 2017 s Pittsburghom osvojil dva Stanleyjeva pokala. Uradno slovo od hokeja je napovedal tudi 44-letni Joe Thornton, ki je zadnjič sicer igral v sezoni 2021/22, najzajetnejši del kariere je preživel kot član San Jose Sharks. Drsalke so v kot postavili tudi 38-letni Paul Stastny, pa Craig Andersson, Zack Kassian, Joonas Donskoi ...

Luka Gračnar je kariero končal pri 29 letih. Foto: Guliverimage

Za konec športne poti sta se odločila tudi dva nekdanja slovenska reprezentanta. Pri komaj 29 letih se je v trenerske vode podal nekdanji vratar Luka Gračnar, decembra pa je novico nedolgo pred tekmo francoskega prvenstva sporočil še napadalec Boštjan Goličič. Oba sta slovenske barve branila na več svetovnih prvenstvih in dvojih olimpijskih igrah.

Boštjan Goličič je z reprezentanco sodeloval na dvojih olimpijskih igrah. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Jan Polanc Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Zaradi težav s srcem je moral profesionalno kariero kolesarja končati Jan Polanc. Kranjčanova največja uspeha sta dve zmagi na etapah Dirke po Italiji v letih 2015 in 2017, leta 2019 je kot prvi Slovenec na Giru nosil rožnato majico vodilnega. 31-letnik je pred šestimi leti postal državni prvak v vožnji na čas, lani pa je slavil svojo zadnjo zmago na trofeji Laigueglia. Nastopil je na vseh tritedenskih dirkah, najboljšo uvrstitev je zabeležil na Giru 2017, ko je bil skupno 11. V reprezentančnem dresu je devetkrat nastopil na svetovnem prvenstvu.

Kristjan Koren Foto: Vid Ponikvar

Pri 37 letih je kariero končal tudi Kristijan Koren, ki je športno pot podaljšal, potem ko je leta 2022 presenetljivo po samostojnem napadu postal državni prvak na cestni dirki v Mariboru. Drugo zmago je dosegel leta 2010 na veliki nagradi Camaioreja v Italiji. Kot pomočnik je nastopil na desetih tritedenskih dirkah – osemkrat na Giru, dvakrat na Touru. Zbral je 24 nastopov na največjih enodnevnih dirkah (spomenikih), kar devetkrat je nastopil na Pariz–Roubaixu.

Peter Sagan Foto: LaPresse

Kariero cestnega kolesarja je končal trikratni svetovni kolesarski prvak Slovak Peter Sagan, ki bi ga v prihodnje lahko videli v gorskem kolesarstvu. Sagan se je v zgodovino zapisal kot prvi, ki je oblekel mavrični dres v treh zaporednih letih. Veselil se je 121 zmag, tudi 12 etapnih na Dirki po Franciji (sedemkrat je osvojil zeleno majico najboljšega sprinterja dirke), slavil pa je tudi na spomenikih Pariz–Roubaix in Dirki po Flandriji.

Nič več ne bo tekmoval niti njegov sprinterski konkurent Francoz Nacer Bouhanni, ki se je v karieri podpisal pod 70 zmag, deset etapnih tudi na treh največjih tritedenskih dirkah. Svojo zadnjo sezono so že pred omenjenima napovedali belgijski zvezdnik, leta 2016 tudi olimpijski prvak Greg van Avermaet, njegova rojaka Dries Devenyns, Nathan van Hooydonck, priljubljeni Francoz Thibaut Pinot, italijanski šprinter Sacha Modolo, avstralski šampion Rohan Dennis, Španec Luis Leon Sanchez ...

Nizozemska šampionka Annemiek van Vleuten je črto pod bogato kariero potegnila pri 40 letih. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Konec je tudi bogate kariere nizozemske kolesarske zvezdnice Annemiek van Vleuten, ki je vknjižila kar 104 zmage. Štirikrat je zmagala na Dirki po Italiji, enkrat na Dirki po Franciji ter trikrat na Dirki po Španiji. Štirikrat je bila svetovna prvakinja na cestni dirki, osvojila je zlato na olimpijskih igrah v vožnji na čas, dvakrat je dobila preizkušnjo Liege-Bastogne-Liege ...

Konec je sijajne kariere Mo Faraha. Foto: Reuters

Še zadnjo tekmo kariere je odkljukal britanski zvezdnik teka na dolge proge Mo Farah, ki je pri 40 letih v domači Veliki Britaniji sklenil bleščečo kariero. Zbirka odličij Faraha je izjemno dolga, osvojil je številne naslove olimpijskega, svetovnega in evropskega prvaka. V Londonu 2012 in v Riu de Janeiru 2016 je osvojil olimpijsko zlato tako v teku na pet tisoč kot deset tisoč metrov.

Dafne Schippers je potegnila črto pod atletsko kariero. Foto: Reuters

"Tukaj se dirka zame konča," je septembra slovo od atletskih stez napovedala odlična nizozemska šprinterka Dafne Schippers. Za ta korak se je odločila pri 31 letih. Svojo prvo večjo mednarodno kolajno je osvojila kot sedmerobojka na svetovnem prvenstvu leta 2013, nato pa se povsem usmerila v šprint. Največji uspeh je dosegla z dvema naslovoma svetovne prvakinje na 200 metrov, na tej razdalji je na OI v Riu postala podprvakinja. Osvojila je tudi srebro in bron na SP v teku na sto metrov, štirikrat pa je bila prvakinja stare celine.

Atletsko kariero je v začetku leta končal tudi francoski tekač Mahiedine Mekhissi-Benabbad, ki je na olimpijskih igrah osvojil tri kolajne v teku na tri tisoč metrov z zaprekami – dvakrat je bil olimpijski podprvak, enkrat pa bronast, večkrat je bil evropski prvak.

Tom Brady tokrat resnično odhaja v pokoj. Foto: Reuters

Še drugič, tokrat dokončno, pa je konec kariere napovedal zvezdnik ameriškega nogometa Tom Brady. Američan velja za najboljšega podajalca v zgodovini NFL. V dresu New England Patriots je kar šestkrat osvojil naslov prvaka oziroma super bowl, enkrat pa z ekipo Tampa Bay Buccaneers. Petkrat je bil izbran za najkoristnejšega igralca (MVP) super bowla, trikrat pa je bil MVP celotne sezone v ligi NFL.

Maren Lundby je pred dnevi sporočila, da kljub drugačnim napovedim končuje kariero. Foto: Sportida

Za slovo se je pred dnevi odločila ena od pionirk ženskih smučarskih skokov, ki se je glasno borila tudi za enakost med spoloma in izpostavila tudi zdravstvena vprašanja v svojem športu, 29-letna Maren Lundby. Zadnja leta se je borila z iskanjem idealne teže, zaradi odvečnih kilogramov, ki jih je v preteklosti, kot je priznala, večkrat izgubljala na nezdrav način, je izpustila celotno olimpijsko sezono 2021/22. Leta 2018 je kot druga ženska postala olimpijska prvakinja, v letih 2019 in 2021 pa še svetovna prvakinja. V svetovnem pokalu je zbrala 30 zmag in se 62-krat uvrstila na stopničke.

Pionirka smučarskih skokov Daniela Iraschko-Stolz. Foto: Sportida

Še pred Lundbyjevo se je od profesionalne kariere smučarske skakalke poslovila pionirka smučarskih skokov, 39-letna Daniela Iraschko-Stolz. Skakati je začela leta 1995, 2003 pa postala prva ženska, ki je na Kulmu neuradno preskočila 200 metrov. Osvajala je številna odličja, na olimpijski premieri ženskih smučarskih skokov 2014 je postala podprvakinja, s svetovnih prvenstev se je vrnila z osmimi odličji, vključno z naslovom prvakinje. Leta 2015 je kot prva Avstrijka osvojila kristalni globus za skupno zmago.

V Planici je spomladi skokom v slovo pomahal Bor Pavlovčič. Foto: Grega Valančič/Sportida

Spomladi je na preizkusu Letalnice bratov Gorišek na finalu svetovnega pokala v Planici pri zgolj 24 letih kariero končal Bor Pavlovčič, ki je kot glavni razlog za slovo od skokov izpostavil težave pri vzdrževanje nizke telesne teže. Pod Poncami sta se od skokov poslovila tudi Cene Prevc in Tilen Bartol, ki je leta 2016 v Planici poletel do 252 metrov, a se mu ni uspelo obdržati na nogah.

Lucas Braathen je slovo od smučanja napovedal pri 23 letih. Foto: Reuters

Za veliko presenečenje je tik pred začetkom sezone poskrbel alpski smučar Lucas Braathen, ki je konec kariere oznanil pri zgolj 23 letih. Eden največjih norveških talentov v tehničnih disciplinah se je zapletel v spor z norveško smučarsko zvezo zaradi marketinških pravic, grozila mu je denarna kazen, potem ko je izvedel oglaševalski trik za modno znamko, menda brez dovoljenja zveze, poroča STA. Mnogi verjamejo, da najboljši slalomist lanske sezone še ni rekel zadnje in da se zna v beli cirkus vrniti in zastopati domovino svoje matere Brazilijo. Braathen se je v svetovnem pokalu 12-krat uvrstil na oder za zmagovalce, petkrat je zmagal.

Tini Robnik poškodbe niso prizanašale. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Poškodbe, zaradi katerih ni mogla v celoti razviti svojega potenciala, so v upokojitev pri 31 letih prisilile alpsko smučarko Tino Robnik, ki je poleti prestala že tretjo operacijo na desnem kolenu. V svetovnem pokalu je zbrala 69 nastopov. Na velikih tekmah ni posegla po stopničkah. Z državnih prvenstev ima dve zmagi, v evropskem pokalu je trikrat zmagala. Nastopila je na olimpijskih igrah v Pekingu in Pjongčangu ter na svetovnih prvenstvih v Schladmingu, v St. Moritzu in Cortini d'Ampezzo, kjer je bila leta 2021 na individualni paralelni tekmi s petim mestom najboljša Slovenka.

Tessa Worley Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Francozi bodo pogrešali kar nekaj svojih asov belih strmin. Smuči je v kot postavila odlična veleslalomistka Tessa Worley. Dvakratna svetovna prvakinja v veleslalomu v letih 2013 in 2017 je v več kot 17 letih kariere nastopila na 255 tekmah svetovnega pokala in 36-krat stopila na stopničke, 16-krat je zmagala, vselej v veleslalomu, v katerem je osvojila tudi dva mala globusa. V njeni zbirki manjka le olimpijska kolajna. Kariero sta končali tudi francoski smučarki Coralie Frasse Sombet in Nastasia Noens.

V Pekingu je pri 41 letih postal olimpijski podprvak. Foto: Reuters

Pri 42 letih se je upokojil tudi najstarejši dobitnik olimpijske kolajne v alpskem smučanju Johan Clarey. Francoski specialist za hitre discipline je lani postal olimpijski podprvak v smuku, leta 2019 pa je na svetovnem prvenstvu osvojil srebro v superveleslalomu. V 18 sezonah svetovnega pokala je desetkrat stal na stopničkah, a nikoli ni zmagal.

Eden najboljših smukačev zadnjih let Beat Feuz je zadnjo tekmo odkljukal januarja. Foto: AP / Guliverimage

Švicarjev ne bosta več razveseljevala specialista za hitre discipline Beat Feuz in Mauro Caviezel. 36-letni Feuz ima tri kolajne z olimpijskih iger in tri s svetovnih prvenstev, med njimi sta tudi zlati iz OI iz Pekinga in svetovnega prvenstva 2017. Obe je osvojil v smuku. Kar štirikrat zapored je bil najboljši smukač sezone (2018–2021). Caviezel je v svetovnem pokalu zbral 12 uvrstitev na oder za zmagovalce, od tega eno zmago.

Kariero so med drugi končali tudi Američana Travis Ganong in Steven Nyman, Avstrijec Matthias Mayer, Italijan Matteo Marsaglia, Norvežan Leif Kristian Nestvold-Haugen, Kanadčanka Marie-Michele Gagnon, Avstrijka Nicole Schmidhofer.

Marte Olsbu Roeiseland Foto: Sportida Marca je konec bogate kariere naznanila norveška biatlonska šampionka Marte Olsbu Roeiseland. Zmagovalka skupnega seštevka sezone 2021/22, trikratna olimpijska prvakinja iz Pekinga (na OI je skupno osvojila sedem odličij) in 13-kratna svetovna prvakinja se je od profesionalnega športa poslovila pri 33 letih. V svetovnem pokalu je zbrala 38 zmag, 70-krat pa stala na zmagovalnem odru.

Tiril Eckhhoff je biatlonsko opremo v kot postavila pri 33 letih. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Še ena odlična Norvežanka je zapustila biatlonske vrste. Tiril Eckhhoff je v bogati karieri osvojila šest olimpijskih odličij, dve zlati, desetkrat je bila svetovna prvakinja, v sezoni 2020/21 je osvojila globus za skupno zmago. V svetovnem pokalu se je veselila kar 50 zmag, 87-krat je bila na stopničkah.

Po zadnji sezoni se je od profesionalnega biatlona poslovila tudi Francozinja Anais Chevalier-Bouchet. Tridesetletnica je osvojila deset kolajn na največjih tekmovanjih, od tega tri na olimpijskih igrah. S svetovnih prvenstev se je vrnila s sedmimi odličji, v svetovnem pokalu pa se je podpisala pod 13 zmag, 52-krat pa je stala na stopničkah.

Denise Herrmann Wick se je v bogati karieri veselila tako naslova olimpijske kot svetovne prvakinje. Foto: Reuters

Biatlonsko puško je v omarico pospravila tudi nemška olimpijska prvakinja Denise Herrmann Wick. Na OI je osvojila dve odličji, na svetovnih prvenstvih osem (dve zlati), v svetovnem pokalu se je veselila 16 zmag, na stopničkah je stala 40-krat. Nemka se je upokojila pri 34 letih.

John Isner je kariero končal pri 38 letih. Foto: Reuters

Ameriški teniški igralec John Isner je kariero končal pri 38 letih. Isner se je v zgodovino vpisal kot udeleženec najdaljšega teniškega dvoboja na turnirju v Wimbledonu leta 2010, ko je Francoza Nicolasa Mahuta premagal s 6:4, 3:6, 6:7 (9), 7:6 (3), 70:68 v 11-urnem epskem dvoboju, ki je trajal tri dni. Osvojil je 16 naslovov na turnirjih pod okriljem ATP med posamezniki in osem naslovov v dvojicah.

Samantha Stosur je pomahala profesionalnem tekmovalnemu tenisu v slovo. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Pri 38 letih je lopar pospravila tudi nekdanja avstralska teniška igralka Samantha Stosur. Štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam v ženskih dvojicah, trikratna v mešanih dvojicah, leta 2011 pa je med posameznicami zmagala na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Stosurjeva je med posameznicami osvojila še osem turnirjev, na lestvici WTA pa je bila najvišje na četrtem mestu.

Foto: Grega Valančič/Sportida

V drugo kariero se je odpravila slalomistka na divjih vodah Urša Kragelj, ki je osvojila petnajst kolajn na svetovnih in evropskih prvenstvih, tako za člane, mlajše člane kot mladince, ter na tekmah svetovnega pokala. Na članskem svetovnem prvenstvu je osvojila dve bronasti ekipni kolajni, na domačem evropskem prvenstvu v Ljubljani so bile kajakašice evropske prvakinje, poleg tega pa je na prvenstvih stare celine osvojila tudi dve posamični kolajni. Kragljeva je prva slovenska slalomistka na divjih vodah s člansko posamično kolajno, bila je tudi prva slovenska slalomistka s kolajno svetovnega pokala in zmago v svetovnem pokalu. Leta 2012 se je veselila zmage v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Rajko Hrvat Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Za konec tekmovalne poti se je pri 37 letih odločil tudi izolski veslač Rajko Hrvat, ki je na svetovnih prvenstvih osvojil dve kolajni, dve tudi na evropskih, šestkrat pa je stal na odru za zmagovalce tudi na tekmah svetovnega pokala.