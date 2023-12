Predstavljamo tri športne poteze, ki so športno javnost letos še posebej ganile. Potezo smučarskega skakalca Anžeta Laniška, ki se je na domiseln in ganljiv način aprila v Planici spomnil na tekmeca in hkrati prijatelja, ki se je doma soočal s težko družinsko situacijo. Potezo hrvaškega atleta Dina Bošnjaka, ki je v cilj pomembne tekme pomagal povsem izmučenemu slovenskemu atletu, in potezo komaj 13-letne atletinje Line Žlindra iz Sodražice, ki je na atletskem prvenstvu Slovenije za pionirje in pionirke v svojo škodo opozorila na napako v zapisniku in ostala brez medalje.

Nagrada za fair play v športu v ospredje postavlja poštenost, solidarnost in nesebičnost, medtem ko rezultate, kljub temu da gre za šport, izjemoma pušča ob strani. V obdobju samostojne Slovenije je bila prva nagrada za fair play leta 1998 podeljena s strani Društva športnih novinarjev, prvi dobitnik pa je bil Dejan Kralj, kajakaš na divjih vodah. Priznanje si je prislužil s svojim dejanjem na svetovnem prvenstvu v raftingu na divjih vodah, ko je iz smrtno nevarnih brzic rešil kapetanko slovaške reprezentance.

Anže Lanišek je tretje mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala v smučarskih skokih na svoj način praznoval s prijateljem in tekmecem Dawidom Kubackim. Foto: Grega Valančič/Sportida

Letos je nagrada romala v roke smučarskega skakalca Anžeta Laniška, ki je aprila letos ob koncu sezone svetovnega pokala na zmagovalni oder v Planici prinesel kartonasto podobo prijatelja Dawida Kubackega in s tem skakalni skupnosti in ljubiteljem smučarskih skokov dal jasno vedeti, da si Poljak zasluži mesto med najboljšimi tremi v zimski sezoni 2022/23, kljub temu da je predčasno zaključil sezono in v skupnem seštevku svetovnega pokala končal na četrtem mestu, tik za 27-letnim Slovencem.

Anže Lanišek po prejemu nagrade o tem, da morajo tudi športniki ego postaviti na stran in pokazati človečnost:

Razlog Kubackega za umik s tekmovanj je bil več kot upravičen. Zdravniki so se namreč v tistem obdobju borili za življenje njegove žene Marte, s katero sta se le nekaj mesecev pred tem razveselila druge hčerke, in Kubacki se je povsem posvetil reševanju družinske situacije, ki se je k sreči razpletla s srečnim koncem. Za simbolno potezo Laniška in celotne skakalne skupnosti se je zahvalil že spomladi, na prireditvi Športnik leta pa se je oglasil še preko videopovezave.

Kubacki: Hvala tako za stvari, ki so prišle v javnost, kot za tiste, za katere vedo le redki

"Ob marsikateri zmagi se morda ne boš počutil tako izpolnjenega kot pa takrat, ko narediš nekaj res iz srca. To je tisto, kar na koncu največ šteje v življenju. Ta moja gesta je prišla iz srca. Vesel sem takega odziva, nisem ga pričakoval. Hvala tudi Dawidu, da si je vzel čas in posnel ta video. Znova je dokazal, da je tudi on človek in športnik z veliko začetnico," je po prejemu nagrade dejal Lanišek.

Hrvat pomagal izmučenemu Slovencu

Laniškova poteza pa ni edina športna poteza, ki se je letos zgodila na športnih prizoriščih. Poleti je zelo odmevala tudi nesebična gesta 29-letnega hrvaškega atleta Dina Bošnjaka, večkratnega prvaka Hrvaške in člana AK Velika Gorica, ki je junija na ekipnem evropskem prvenstvu na Poljskem med tekmo v teku na pet tisoč metrov pomagal onemoglemu slovenskemu atletu Vidu Botolinu.

Posnetek nesebičnega dejanja hrvaškega atleta je postal navdihujoča viralna uspešnica, a je sam dejal, da ne želi, da se iz tega dela velika zgodba. "Naredil sem nekaj povsem normalnega in človeškega. Hvaležen sem za interes zaradi dogajanja v Chorzowu, a bi vas prosil, da te zgodbe niti ne širite, saj gre za povsem normalno, človeško potezo. Iz tega ni treba delati velike zgodbe," je položil na srce hrvaškim novinarjem, ki jih je zanimalo ozadje njegove poteze.

A zgodba nima samo navdihujoče, ampak žal tudi grenko plat. Slovenski atlet Botolin je bil namreč pozneje diskvalificiran in ni bil uvrščen na 15. mesto, kot je sprva kazalo. Slovenija je ravno zaradi tega ostala brez napredovanja med najboljše evropske reprezentance. Na koncu ji je za tretje mesto zmanjkalo pol točke.

Slovenska reprezentanca se je na odločitev sicer pritožila, a jo je vodstvo tekmovanja zavrnilo. Botolin je po tekmi dobil infuzijo in zelo verjetno ne bi zmogel sam do cilja, tako da bi bil verjetno končni razplet v vsakem primeru enak, je poročala Slovenska tiskovna agencija. Bošnjak je na podelitvi ob robu posveta Evropske atletike v litovskem Vilniusu prejel nagrado za fair play.

Trinajstletna atletinja Lina Žlindra je na prvenstvu šol opozorila na napako v zapisniku in ostala brez medalje. Atletska zveza Slovenije ji je za nesebično potezo podelila nagrado za fair play. Foto: Peter Kastelic/AZS

Trinajstletna Slovenka opozorila na napako in ostala brez odličja

Javnosti manj znana, a zato nič manj omembe vredna poteza pa je tudi dejanje 13-letne atletinje Line Žlindra, članice Atletskega kluba Špela, ki je na Prvenstvu Slovenije za pionirje in pionirke (U14) osvojila tretje mesto v skoku v daljino, po tekmi pa opozorila na sodniško napako, ki se je primerila pri zapisovanju rezultata tekmici, in ostala brez medalje. Na podlagi njenega pričevanja je tretje mesto pripadlo Zali Arnol, sama pa je nazadovala na četrto mesto. Atletska zveza Slovenije ji je na slavnostnem večeru Atlet leta konec novembra v Šentjerneju podelila nagrado za fair play.