Lina Žlindra z mednarodno nagrado za fair play, Brin Vovk Petrovski prejel posebno nagrado

Med prejemniki mednarodnega priznanja za fair play, World Fair Play Diploma, za leti 2023 in 2024 je tudi mlada slovenska atletinja Lina Žlindra. Nagrade podeljuje Mednarodni komite za fair play športnikom, športnim delavcem ter drugim posameznikom in organizacijam, ki so ravnali v duhu poštene igre oziroma prispevali k promociji vrednot v športu.

Atletinja Lina Žlindra je leta 2023 na državnem prvenstvu, v starostnih kategorijah do 12 in 14 let, v skoku v daljino po končanem tekmovanju sodnike opozorila na napako pri meritvi rezultata svoje tekmice.

Zaradi poštene geste je izgubila bronasto medaljo, a pridobila zaupanje Mednarodnega komiteja za fair play, so izpostavili pri Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS), ki je član omenjenega združenja.

Mlada atletinja bo priznanje prevzela na letošnjih Dnevih OKS-ZŠZ. Žlindra je že pred tem prejela sploh prvo nagrado matične Atletske zveze Slovenije za fair play.

Brin Vovk Petrovski je tekmecu posodil lopar

Posebno priznanje je dobil tudi Brin Vovk Petrovski. Lani je na mednarodnem turnirju v namiznem tenisu svojemu nasprotniku iz Nigerije posodil lopar, saj je bil tekmovalčev neustrezen, kar bi vodilo v njegovo izključitev iz tekmovanja. Slovenski tekmovalec je kljub temu dvoboj dobil, za svojo gesto pa je prejel priznanje Evropskega gibanja za fair play - Spirit of Fair Play.

Mednarodni komite za fair play je mednarodne nagrade za fair play podelil na gala prireditvi 19. maja v Budimpešti, na dan, ko so prvič obeležili svetovni dan fair playa. Ta dan je za svetovni dan lani razglasila Generalna skupščina OZN.

Na zasedanju Mednarodnega komiteja za fair play je bil izvoljen tudi novi predsednik organizacije; to je postal Sunil Sabharwal iz Združenih držav Amerike. Svojo dolgoletno delo v svetu te organizacije pa bo nadaljeval olimpionik Miroslav Cerar starejši. Njegova mednarodno priznana vloga izjemne športne osebnosti in športnika vzornika je izjemno cenjena in visoko prepoznana, so poudarili pri OKS.