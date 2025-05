Na mitingu v Atlanti bi moral nastopiti tudi atletski zvezdnik Noah Lyles. Lanski olimpijski prvak iz Pariza v teku na 100 metrov je načrtoval nastop na 150 metrov, a se je zaradi poškodbe odpovedal tej preizkušnji.

Watch Akani Simbine 🇿🇦 run 9.86s (+2.3) over 100m at the Adidas Atlanta City Games!🔥pic.twitter.com/MVflRc2qXo — Track & Field Gazette (@TrackGazette) May 17, 2025

Sedemindvajsetletni Lyles upa, da bo okreval do ameriškega prvenstva, ki bo na sporedu med 31. julijem in 3. avgustom. To tekmovanje bo za ameriške atlete tudi izbirno za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu med 13. in 21. septembrom v Tokiu.

